㈜가온메딕스, 두피 스킨플랫폼 ‘트렌세라 서버 01’ 출시

세줄 요약 두피를 스킨케어로 본 새 제품 출시

스킨플랫폼 개념으로 관리 연계 제시

의료기관·클리닉 중심 공급 진행

이미지 확대 트렌세라 서버 01 (사진제공=㈜가온메딕스)

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㈜가온메딕스가 두피 스킨케어 영역을 기반으로 한 스킨플랫폼 제품 ‘TRENSERA SERVER 01(트렌세라 서버 01, 이하 트렌세라)’을 공개했다고 밝혔다.최근 두피 관리 시장은 단순한 제품 중심에서 벗어나, 두피 환경과 관리 경험 전반을 함께 고려하는 방향으로 변화하고 있다. 얼굴 피부를 관리하듯 두피 역시 하나의 스킨케어 영역으로 인식되면서 관련 시장 또한 지속적으로 세분화되는 추세다.㈜가온메딕스는 이러한 시장 변화 속에서 기존 두피 관리 시장이 특정 제품이나 개별 프로그램 중심으로 접근되어 온 한계에 주목했다. 실제 현장에서는 다양한 관리 프로그램과 솔루션이 운영되고 있지만, 이를 유기적으로 연결할 수 있는 개념적 기반은 상대적으로 부족하다고 판단했다는 설명이다.이에 가온메딕스는 두피를 스킨케어 영역으로 설정하고, 다양한 관리 환경과 프로그램을 연계할 수 있는 카테고리로 ‘스킨플랫폼(Skin Platform)’ 개념을 정립했다. 이번에 선보인 트렌세라는 이러한 개발 방향을 바탕으로 기획된 첫 번째 제품이다.가온메딕스는 트렌세라를 통해 스킨플랫폼 개념을 도입하며, 제품 공급과 함께 두피 관리 환경 전반을 아우르는 접근 방식을 적용하고자 한다고 밝혔다. 스킨플랫폼은 특정 제품이나 성분 중심의 접근 방식에서 벗어나, 두피 관리 환경과 다양한 관리 프로그램 간의 연계성을 고려하여 설계된 점이 특징이다. 이에 따라 특정 관리 방식에 제한되지 않고 여러 두피 관리 프로그램과 병행하여 활용할 수 있다.가온메딕스 관계자는 “트렌세라는 두피를 스킨케어의 한 영역으로 바라보는 시장 변화에 주목해 기획된 제품”이라며 “스킨플랫폼은 가온메딕스가 새롭게 정의한 두피 관리 개념으로, 앞으로도 변화하는 시장의 니즈를 반영해 다양한 제품과 새로운 관리 경험을 제안해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편, 트렌세라는 현재 의료기관 및 전문 클리닉을 중심으로 공급이 진행되고 있으며, 향후 다양한 두피 관리 시장으로 활용 범위를 확대해 나갈 예정이다.양승현 리포터