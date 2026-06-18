하이로닉, 싱가포르 Global SCP와 미용 의료기기 ‘미글로(MIGLOU)’ 독점 유통 계약 체결

세줄 요약 하이로닉, 싱가포르 Global SCP와 독점 계약 체결

미글로 단독 유통권 부여, 현지 시장 공략 강화

HIFU 기반 리프팅·바디 장비, 단계적 공급 계획

이미지 확대 하이로닉 ‘미글로(MIGLOU)’

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미용 의료기기 전문 기업 하이로닉이 싱가포르 의료기기 전문 기업 Global SCP Medical Systems Pte. Ltd.(이하 Global SCP)와 프리미엄 피부미용 디바이스 ‘미글로(MIGLOU™)’ 독점 유통 계약을 체결했다고 밝혔다.Global SCP는 싱가포르 칼랑(Kallang)에 본사를 둔 의료기기 유통사로, 동남아시아 지역의 클리닉과 의료기관 네트워크를 통해 의료 및 뷰티 기기 사업을 영위하고 있는 기업이다.이번 계약을 통해 하이로닉은 Global SCP에 싱가포르 지역의 단독 영업권을 부여한다. 계약 기간은 2년이며, 양사 합의에 따라 기간 연장이 가능하다. 하이로닉은 아시아 의료미용 시장의 주요 거점인 싱가포르에 미글로의 공식 유통망을 구축함으로써, Global SCP의 현지 네트워크와 영업력을 활용해 싱가포르 에스테틱 시장 내 브랜드 인지도를 확보한다는 방침이다.제품의 최소구매수량(MOQ)은 3년에 걸친 단계적 물량 확대 구조로 설정됐다. 연도별 공급 물량은 2026년 10대, 2027년 20대, 2028년 26대다.계약 대상 제품인 미글로는 고강도 집속 초음파(HIFU) 기술을 기반으로 한 리프팅 및 바디 컨투어링 디바이스다. 해당 장비는 LYFT(3mm)와 SHEP(7mm) 두 가지 종류의 핸드피스를 기본 구성으로 하며, 각각 페이셜 인핸스먼트와 페이스·바디 컨투어링 시술에 사용된다. 하이로닉은 이 제품을 고사양 포지셔닝으로 설정하고 싱가포르 현지의 클리닉과 의료미용 센터를 중심으로 공급할 계획이다.하이로닉 관계자는 “싱가포르는 동남아시아 의료미용 시장의 중심지로, 검증된 기술력을 갖춘 고성능 디바이스에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있다”며 “Global SCP와의 협력을 통해 제품 트레이닝, 학술 세미나 등 다양한 현지 마케팅 활동을 전개하며 빠르게 시장에 안착하겠다”고 밝혔다. 이어 “미글로를 비롯한 혁신 제품 라인업을 앞세워 동남아시아 주요 시장 공략을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.양승현 리포터