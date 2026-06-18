진인프라, YTN 사이언스 ‘최강기업’ 출연… ICT 사업 역량과 미래 비전 소개

세줄 요약 YTN 사이언스 ‘최강기업’ 출연, 사업 소개

네트워크·클라우드·데이터센터·AI 조명

창립 20주년, 미래 성장 전략 공유

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ICT 전문기업 진인프라가 YTN 사이언스 프로그램 ‘최강기업’에 출연해 주요 사업 분야와 미래 비전을 소개했다.이번 방송은 ‘데이터센터부터 양자보안까지! IT 인프라 전문기업’을 주제로 진행됐으며, 진인프라의 사업 영역과 운영 현황, 향후 추진 방향 등을 폭넓게 다뤘다.방송에서는 네트워크 및 정보통신 인프라 구축을 기반으로 성장해 온 진인프라의 사업 내용이 소개됐다. 회사는 현재 네트워크, 클라우드, 데이터센터, 보안, AI, 통합운영관리 등 다양한 ICT 분야에서 사업을 수행하고 있으며, 공공기관과 민간기업을 대상으로 관련 서비스를 제공하고 있다.이와 함께 최근 ICT 산업 변화에 대응하기 위해 추진 중인 AI, 클라우드, 데이터센터, 양자보안 분야의 사업 방향도 함께 소개됐다. 방송에서는 실제 사업 수행 현장과 임직원 인터뷰, 업무 환경 등이 공개되며 회사의 운영 모습도 전달됐다.진인프라는 2006년 설립 이후 정보통신 인프라 구축 사업을 중심으로 사업을 확장해 왔으며, 현재는 전국 단위 사업 수행 체계를 운영하고 있다. 최근에는 창립 20주년을 맞아 ‘From Infra to AI, Next 20’을 슬로건으로 발표하고 미래 성장 전략을 공유한 바 있다.진인프라 관계자는 “이번 방송을 통해 회사의 사업 분야와 운영 현황을 소개할 수 있는 기회를 갖게 됐다”며 “앞으로도 변화하는 ICT 환경에 맞춰 고객에게 필요한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편 진인프라는 네트워크, 클라우드, 데이터센터, 보안, AI 등 ICT 전반에 걸친 사업을 수행하고 있으며, 기술 역량과 운영 경험을 바탕으로 다양한 분야의 디지털 전환 사업에 참여하고 있다.양승현 리포터