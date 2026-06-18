젤리캣, 더현대 서울에 국내 첫 테마형 스토어 연다…‘2075 AD 제너럴 스토어’ 6월 26일 오픈

세줄 요약 더현대 서울 첫 테마형 스토어 오픈

2075년 세계관 기반 미래형 공간 구성

신캐릭터·대표 컬렉션·협업 음료 제공

이미지 확대 (젤리캣 제공)

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젤리캣(Jellycat)이 6월 26일 여의도 더현대 서울 5층에 국내 첫 공식 테마형 스토어 ‘젤리캣 2075 AD 제너럴 스토어(Jellycat 2075 AD General Store)’를 오픈한다.영국 런던에 본사를 둔 젤리캣은 1999년부터 부드러운 소재와 감성적인 디자인을 바탕으로 한 독창적인 소프트 토이를 선보이며, 전 세계 다양한 연령층의 사랑을 받아왔다. 국내에서는 지난해 11월 서울 성수동에서 공식 진출을 알리는 팝업스토어 ‘젤리캣 스페이스(Jellycat Space)’를 운영해 큰 관심을 모은 바 있다.젤리캣은 성수 팝업을 통해 국내 팬덤과 높은 관심을 확인한 데 이어, 이번에는 더현대 서울에 브랜드 특유의 위트와 상상력을 담아낸 국내 첫 테마형 스토어를 선보인다. 그간 런던, 뉴욕, 파리, 상하이 등 주요 도시에서 다양한 콘셉트의 스토어를 운영하며 글로벌 팬덤을 확장해온 만큼, 이번 한국 첫 테마형 매장 오픈에도 기대가 쏠린다.‘젤리캣 2075 AD 제너럴 스토어’는 2075년의 젤리캣 세계를 상상한 미래지향적 콘셉트를 바탕으로 기획됐다. 방문객들은 매장 곳곳에서 젤리캣만의 유쾌한 상상력과 독창적인 세계관이 구현된 공간을 직접 체험할 수 있다.이번 오픈을 기념해 전 세계 최초 얼리 액세스로 공개되는 새로운 젤리캣 캐릭터도 만나볼 수 있다. 이와 함께 러버블스(Loveables), 어뮤저블스(Amuseables) 등 대표 컬렉션은 물론, 엄선된 액세서리 컬렉션도 함께 선보일 예정이다.매장 방문은 사전 예약 또는 현장 키오스크 예약을 통해 가능하다. 사전 예약은 ‘젤리캣 2075 AD 제너럴 스토어’ 네이버 예약 페이지에서 진행되며, 해당 페이지는 추후 젤리캣 공식 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.사전 예약 후 매장을 찾은 고객에게는 젤리캣과 틸화이트의 협업 음료가 방문 혜택으로 제공된다. 음료는 ID당 1잔, 선착순 한정 수량으로 증정된다.젤리캣은 이번 스토어를 통해 브랜드가 그려낸 미래지향적 세계관과 차별화된 리테일 경험을 국내 소비자들에게 한층 생생하게 전달할 계획이다.양승현 리포터