‘코인 개미’ 어쩌나…“비트코인 100년 뒤 1.8억 불과, ‘수익률 0’” 전망

세줄 요약 100년 뒤 비트코인 12만달러 전망

연 수익률 0.6% 수준, 급등 기대 약화

가격 안정성, 결제 수단 가능성 제시

이미지 확대 비트코인 이미지. 123rf

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비트코인 가격이 100년 뒤에도 12만 달러(약 1억 8100만원) 수준을 벗어나지 못하고 장기 수익률도 사실상 ‘0’에 수렴한다는 전망이 나왔다. 역설적으로 이 같은 가격 안정성이 비트코인을 일상 속 실용 화폐로 끌어들일 핵심 열쇠가 될 수 있다는 분석이다.미 투자전문 매체 마켓워치는 지난 14일(현지시간) 투자 칼럼니스트 마크 헐버트의 분석을 인용해 비트코인의 장기 전망을 보도했다.헐버트가 활용한 분석 모델은 ‘메트칼프의 법칙’에 기반한 적정가치 평가 방식이다. 이 법칙은 네트워크에 참여하는 이용자가 늘어날수록 그 가치가 기하급수적으로 커진다는 이론이다. 네트워크의 효용이 곧 가치로 직결된다는 점에 주목한다.현재 비트코인은 이 모델이 제시하는 적정가치 선에 머물러 있다는 게 헐버트의 주장이다.비트코인은 총발행량이 2100만개로 고정돼 있다. 마지막 물량이 발행되는 시점은 2140년이다. 현재 약 2000만개가 발행된 상태로 남은 100만개가 향후 100여년에 걸쳐 시장에 풀리게 된다.헐버트는 공급 한계에 도달하는 100년 후의 비트코인 가격을 약 12만 달러로 추산했다. 현재 비트코인 가격이 약 6만 5000달러 수준이라는 점을 감안하면 연간 수익률은 0.6%에 불과하다. 사실상 투자 자산으로서의 폭발적인 가격 상승을 기대하기 어렵다는 의미다.이는 비트코인의 본래 목적을 회복할 기회로도 평가된다. 가격이 천정부지로 치솟는 자산은 결제 수단으로 사용하기 어렵기 때문이다.헐버트는 “비트코인 가격이 안정화해야 일상적인 거래 수단으로 자리 잡을 수 있다”며 “이 분석 모델이 비트코인을 애초 의도였던 ‘디지털 화폐’ 본연의 기능으로 되돌리는 데 기여한다면 수익률 저하가 역설적으로 의미 있는 변화가 될 것”이라고 짚었다.김성은 기자