KCA한국소비자평가, 2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘생활/여가’ 서울 지역 결과 발표

세줄 요약 서울 지역 생활·여가 업종 평가 결과 발표

포털 리뷰와 서비스 품질 등 5개 항목 반영

소비자 선택 참고용 정보 제공 취지 강조

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이미지 확대 KCA한국소비자평가 제공

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KCA한국소비자평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관한 ‘2026 KCIA 한국소비자산업평가 생활/여가’의 서울 지역 평가 결과를 발표했다고 밝혔다.이번 평가는 표준산업분류를 바탕으로 생활·여가 관련 업종의 소비자 평가 결과를 정리해, 소비자들이 업체 선택 시 참고할 수 있는 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 아울러 관련 산업 전반의 서비스 품질 향상에도 도움이 될 수 있도록 기획됐다는 설명이다.2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘생활/여가’는 소비자의 생활 편의와 여가 활동과 관련된 산업 분야를 대상으로 하며, 매년 소비자 평가 요소를 반영해 선정 결과를 발표하는 방식으로 운영된다.주관사에 따르면 평가는 지난 3월부터 4월까지 포털 사이트 등의 리뷰 수와 기타 평가 요소를 바탕으로 생활·여가 서비스 관련 산업군에 대한 사전 조사를 진행했으며, 그 결과 일정 기준을 충족한 후보군에 안내를 실시했다. 최종 선정 기준은 ▲서비스 품질 만족도 ▲시설 만족도 ▲청결 만족도 ▲접근성 ▲전반적 평가 등 총 5가지 항목으로 구성됐다.한국소비자평가 관계자는 “생활·여가 분야의 서비스는 일상적으로 자주 이용하는 경우가 많고, 경우에 따라서는 한 번의 선택이 이용 만족도에 적지 않은 영향을 줄 수 있다”며 “업종이 다양한 만큼 소비자들이 비교·참고할 수 있는 정보의 필요성도 꾸준히 제기되고 있다”고 말했다.이어 “이번 평가 결과가 실제 이용 경험이 반영된 정보를 바탕으로 업종별 업체를 살펴보는 참고 자료로 활용되길 바란다”고 전했다.양승현 리포터