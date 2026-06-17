탐모라, CWSA·WDA·IWSC 등 해외 주류 품평회서 잇단 수상

세줄 요약 해외 주류 품평회서 탐모라 다수 수상

CWSA 더블 골드, WDA 컨트리 위너 획득

제주 감귤 원료 스피릿의 품질 입증

이미지 확대 (사진=암퀘스트 제공)

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제주 기반 스피릿 브랜드 탐모라가 해외 주요 주류 품평회에 참가해 메달을 획득했다고 밝혔다.암퀘스트에 따르면 탐모라는 올해 홍콩 CWSA와 미국 SFWSC, 영국 WDA, 일본 TWSC, IWSC 등에 참가해 골드 및 실버 메달을 수상했다.가장 높은 등급을 기록한 부문은 홍콩 CWSA다. 본 대회에서 ‘탐모라 시그니처’ 제품이 최고 상격 중 하나인 더블 골드(Double Gold) 메달을 받았다. 또한 영국 WDA 부문에서는 ‘탐모라 진’이 골드(Gold) 메달과 함께 국가별 최우수 제품에 주어지는 컨트리 위너(Country Winner)를 수상했다. 이외에도 미국 SFWSC와 영국 IWSC 등에서 메달 등을 추가 획득했다고 전했다.해당 국제 주류 품평회들은 제품의 향, 맛, 균형감, 제조 완성도 등을 종합 연산하여 등급을 결정한다. 출품작의 브랜드 정보를 전면 비공개로 부치는 블라인드 테이스팅(Blind Tasting) 제도를 채택해 평가의 객관성을 유지하는 것이 특징이다. 이에 따라 유통 업계 내에서 해당 수상 기록은 제품력을 평가하는 정량적 자료로 활용된다.이번 수상 제품들은 제주 감귤을 원물로 활용한 증류주 라인업이다. 원료의 특성과 제조 공정을 바탕으로 국제 심사위원단의 평가를 받았다.암퀘스트는 제주 서귀포시에서 생산 및 숙성 시설을 운영하고 있으며, 앞으로도 생산 공정 관리와 품질 유지에 주력할 계획이라고 밝혔다.양승현 리포터