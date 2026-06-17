경제 발언하는 신현송 한은 총재 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/17/20260617500207 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-17 16:02 입력 2026-06-17 16:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다. 2026.6.17 이지훈 기자 신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 신현송 한국은행 총재의 기자회견 주제는? 물가안정목표 점검 금리정책 발표