발언하는 신현송 한은 총재

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-17 16:02
입력 2026-06-17 16:02
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신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다. 2026.6.17 이지훈 기자
신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다. 2026.6.17 이지훈 기자


신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 발언하고 있다.

이지훈 기자
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