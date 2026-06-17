한미전략투자공사 초대 사장에 박종원 前 통상차관보

세줄 요약 박종원 전 통상차관보 초대 사장 내정

3500억달러 대미 투자 전담 공사 출범

3년 임기·20년 운영·자본금 2조원

이미지 확대 박종원 초대 한미전략투자공사 사장. 재정경제부 제공

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최대 3500억달러 규모의 대미 투자를 전담할 한미전략투자공사 초대 사장에 박종원(57) 전 산업통상부 통상차관보가 내정됐다.재정경제부와 한미전략투자공사설립준비단은 이런 내용의 인사발령을 17일 발표했다. 임기는 3년으로, 향후 대규모 대미 투자 사업을 총괄하는 역할을 맡게 된다.박 신임 사장은 산업부에서 지난해 10월까지 1급 자리인 통상차관보를 지냈다.서울대 국제경제학과를 졸업했고, 행정고시 40회로 공직에 입직했다.박 신임 사장은 중견기업정책관·지역경제정책관, 자동차 항공과장·반도체 디스플레이 과장 등 산업부 주요 보직을 두루 거쳤다.대통령비서실 산업통상자원비서관실 행정관, 주영한국대사관 상무참사관을 비롯해 김경수 전 경남지사 재임 시절에는 경남 경제부지사를 역임했다.한미투자공사는 올해 3월 국회를 통과한 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법에 따라 18일 출범한다.공사의 운영 기간은 설립등기일로부터 20년으로 규정됐다. 법정 자본금은 2조원이고 정부가 현금으로 연차별 분할 납입한다.세종 조중헌 기자