큐에이드, ‘큐큐큐 큐에이드 고객감사 페스타’ 진행

세줄 요약 고객감사 페스타 6월 12일~7월 13일 진행

에이드온·큐밍 구매 고객 할인·상품권 제공

온라인 주요 판매채널서 행사 확인 가능

이미지 확대 [사진: 큐에이드(Q-AID) 제공]

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주식회사 큐에이드(Q-AID)가 상반기 고객 대상 프로모션 ‘큐큐큐 큐에이드 고객감사 페스타’를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 6월 12일부터 7월 13일까지 진행된다. 행사 기간 에이드온(AIDON), 큐밍(Quming) 및 일부 행사 대상 제품 구매 고객에게 구매 조건에 따라 할인 혜택과 추가 상품권을 제공한다. 할인율은 회사 측 기준에 따라 최대 40%까지 적용될 수 있다.큐에이드는 생활가전과 라이프케어 관련 제품 및 서비스를 운영하는 기업이다. 회사는 큐밍과 에이드온 브랜드를 중심으로 냉방가전, 생활가전, 주방가전 등으로 제품군을 확대하고 있다고 설명했다.회사 측에 따르면 최근에는 벽걸이 에어컨, 김치냉장고, 냉장고, 냉동고, 세탁기, 헤어 스타일러, 선풍기, 전자레인지 등 생활가전 제품군을 운영하고 있다.또한 자사 브랜드 에이드온은 제품별 조건에 따라 최대 3년 무상 서비스를 제공하고 있으며, 생산물배상책임보험과 전국 서비스 네트워크를 기반으로 사후관리 서비스를 운영하고 있다고 밝혔다. 세부 적용 범위와 조건은 제품별로 다를 수 있다.큐에이드는 이번 프로모션을 통해 행사 대상 제품 구매 고객에게 다양한 구매 혜택을 제공할 계획이다.큐에이드 관계자는 “큐밍, 에이드온을 사랑해 주신 고객 여러분께 감사의 마음을 전하고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 우수한 제품과 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, ‘큐큐큐 큐에이드 고객감사 페스타’는 네이버 스마트스토어, 쿠팡, G마켓 등 온라인 주요 판매 채널에서 진행되며, 행사 대상 제품 및 혜택에 대한 자세한 내용은 공식 판매 채널을 통해 확인할 수 있다.양승현 리포터