‘모두의 창업’ 1기 5000명 본격 레이스

1차 프로젝트 12.6대 1 경쟁 뚫어

전문 멘토링·AI 솔루션 등 지원

세줄 요약 6만3000명 지원자 중 5000명 선발

전국 17개 시도 오리엔테이션 진행

멘토링·자금·AI·규제검토 전방위 지원

2026-06-17 23면

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창업 아이디어만 있으면 누구나 도전할 수 있는 ‘모두의 창업’ 1차 프로젝트에서 12.6대 1의 경쟁률을 뚫고 5000명이 선발됐다. 국무총리 후보자로 지명된 한성숙 중소벤처기업부 장관이 주도한 사업이다.중기부는 16일 서울 마포구 SVC 서울에서 ‘모두의 창업 1기 출범식’을 열고 창업 육성 프로그램을 본격 가동한다고 밝혔다. 지원자 6만 3000명 중 선발된 5000명이 창업에 도전한다.출범식에 이어 전국 17개 시도에서 지역별 오리엔테이션이 진행됐다. 창업 도전자들은 이날 창업을 돕는 멘토 기관과 처음 만나 사업 구체화에 돌입했다. 이들은 정부와 민간이 함께 제공하는 전문 멘토링, 창업활동자금, 인공지능(AI) 솔루션, 규제 사전 검토 등 모든 창업 과정에 걸친 지원을 받는다.이번 1기에 선발되지 못한 5만 8000명에게는 재도전 멘토링 프로그램이 제공된다. 또한 기존 신청서보다 아이디어를 보완하면 ‘모두의 창업 2기’ 선정 평가에서 가점 등 혜택을 줄 계획이다.선발 인원이 1만명으로 확대되는 2기부터는 평가 방식이 더 정교해진다. 2기 심사에선 다면 평가를 도입해 멘토 3인이 접수된 아이디어를 함께 심사하도록 한다. 기존 1기에서는 제출된 창업 아이디어를 멘토별로 나눠서 평가했다. 외부 자료를 표절하거나 생성형 인공지능(AI)의 도움을 받아 작성한 신청서를 가려내기 위한 ‘AI 검증 모델’도 도입한다. 2기 모집은 다음 달 초에 공고될 예정이다.한 장관은 “이번에 선발된 5000명의 혁신 주체들이 대한민국을 넘어 글로벌 무대의 주인공으로 성장할 수 있도록 정부와 민간이 원팀이 되어 창업 전 과정을 뒷받침하겠다”며 “명실상부한 창업 국가를 실현하겠다”고 강조했다.세종 김우진 기자