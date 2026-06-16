맥캘란 007 한정판, 롯데백화점 잠실점 단독 런칭 출시 당일 완판

세줄 요약 롯데백화점 잠실점 단독 판매, 출시 당일 완판

007 55주년 기념 18년 숙성 싱글몰트, 140만원

오픈 전 대기 행렬, 프리미엄 위스키 수요 확인

이미지 확대 (사진=디앤피스피리츠 제공)

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롯데백화점 잠실점에서 단독 판매된 맥캘란 007 한정판이 출시 당일 전량 완판됐다. 백화점 오픈 전부터 구매 대기 행렬이 이어지면서 한정판 프리미엄 위스키에 대한 관심을 다시 보여줬다.이번에 판매된 제품은 ‘맥캘란 다이아몬드는 영원히 55주년 릴리즈(The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release)’다. 007 시리즈 영화 <다이아몬드는 영원히> 개봉 55주년을 기념해 제작된 18년 숙성 싱글 몰트로, 판매가는 140만원이다.판매 현장에서는 국내 단독 판매와 제임스 본드 협업이라는 상징성이 소비자 관심을 끈 것으로 보인다. 일부 구매자들은 단순한 위스키 구매를 넘어 소장 가치가 있는 한정판 제품으로 받아들이는 분위기였다는 설명이다.업계에서는 이번 완판 사례가 프리미엄 위스키, 특히 한정판 싱글몰트에 대한 수요가 이어지고 있음을 보여주는 사례로 보고 있다. 맥캘란은 셰리 오크 캐스크 숙성을 바탕으로 한 브랜드 정체성으로 국내외 위스키 애호가들에게 알려져 있다.이번 신제품 런칭을 함께 이끈 맥캘란 수입유통사 디앤피스피리츠 고은애 팀장과 롯데백화점 최준호 바이어는 “침체된 주류 시장에서도 프리미엄 싱글몰트의 성장 가능성은 꾸준히 보이고 있다. 앞으로 더 다양한 한정판 제품들을 지속적으로 국내 소비자들에게 소개할 예정”이라고 밝혔다.양승현 리포터