오뚜기 노란색 입은 옛 카레 공장… 복합문화공간 ‘함태호홀’로 재탄생

세줄 요약 안양 옛 카레 공장, 함태호홀로 재탄생

창업주 철학·오뚜기 역사 담은 헤리티지 공간

오마트·식문화원·아카이브 전시관 구성

이미지 확대 경기도 안양시 오뚜기 안양공장 내 조성한 ’함태호홀’ 전경. 오뚜기 제공

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오뚜기가 창업주인 고(故) 함태호 명예회장의 경영철학과 오뚜기의 역사를 담은 헤리티지 공간 ‘함태호홀’을 개관했다고 16일 밝혔다.지난 15일 경기도 안양시 오뚜기 안양공장에서 열린 개관식에는 함영준 오뚜기 회장과 황성만 사장을 비롯해 전·현직 임직원 200여명이 참석했다.연면적 8700㎡, 지하 2층~지상 5층 규모의 함태호홀은 1972년 준공돼 2009년까지 분말카레와 스프를 생산하던 안양1공장 건물을 리모델링해 조성됐다. 과거 공장의 옛 구조와 흔적을 보존하면서 새로운 현대적 기능을 더한 것이 특징이다.건물 외관의 삼각형 지붕은 과거 공장 모습을 재현했으며 오뚜기의 상징 색상인 ‘오뚜기 옐로우’를 외벽 패널에 적용해 정체성을 살렸다. 내부 2층 라운지에는 1975년 공장 증축 당시 세워진 11개의 기둥을 원형 그대로 보존해 오뚜기의 성장사를 체감할 수 있게 했다.공간은 식문화 체험과 기록 전시로 구성됐다. 지상 1층에는 오뚜기 제품을 판매하는 ‘오마트’와 브랜드 레스토랑 ‘롤리폴리 함태호홀점’이 들어섰다. 2층에 마련된 식문화원은 국내외 식품 관련 전문 서적 1만 8500권 가량을 보유한 지식 공간으로 운영된다. 3층부터 5층까지는 함 명예회장의 삶과 오뚜기의 제품 변천사를 하나의 흐름으로 연결한 ‘함태호 아카이브’ 전시관이 자리했다.박영주 기자