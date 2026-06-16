글램, 프로필 내 ‘매력인증’ 기능 출시

세줄 요약 글램, 프로필 매력인증 기능 출시

외모·소득·자산 등 인증 배지 부여

AI 검토로 신뢰 기반 자기표현 강화

이미지 확대 ▲이미지 출처=글램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

러브테크 기업 큐피스트가 운영하는 소개팅 앱 ‘글램’이 13일 이용자의 다양한 특성을 프로필에서 보다 명확하게 보여줄 수 있는 ‘매력인증’ 기능을 출시했다.매력인증은 회원이 자신의 외모, 라이프스타일, 소득·자산 관련 정보 등 다양한 요소를 인증하고, 확인이 완료된 항목에 대해 프로필 내 배지를 부여받는 기능이다. 인증 배지는 프로필에 표시돼 다른 회원이 해당 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 돕는다.해당 기능은 외모 및 체형 관련 항목은 물론 소득, 자산, 차량, 주거 관련 정보까지 폭넓게 아우른다. 일부 체형 관련 인증은 성별에 따라 신청 가능한 항목이 구분되며, 소득·자산·차량·주거 관련 인증은 성별과 관계없이 누구나 이용할 수 있다.인증은 회원이 제출한 최신 증빙 자료를 바탕으로 진행된다. 글램은 민감 정보를 제외한 핵심 정보를 중심으로 AI 기반 검토 절차와 내부 운영 기준에 따라 확인을 진행하며, 기준 충족 시 프로필에 공식 배지를 부여한다. 이를 통해 이용자는 자신의 특성을 보다 구체적이고 체계적으로 표현할 수 있다.글램은 기존 프로필 티어 제도에 이어 이번 매력인증 기능을 도입함으로써 이용자의 자기표현 폭을 한층 넓혔다. 아울러 직업, 학력, 미혼 여부 등과 관련한 다양한 인증 체계를 함께 운영하며 서비스 내 신뢰 기반을 강화하고 있다.글램 관계자는 “소개팅 앱에서는 제한된 프로필 정보 안에서 자신의 특성과 매력을 신뢰감 있게 전달하는 것이 중요하다”며 “이번 매력인증 기능이 회원들이 자신을 보다 구체적으로 표현하고, 서로에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.양승현 리포터