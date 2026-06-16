해통령 ‘육수한포 시원한 육수’, 트레이더스 출시 후 일주일간 85만 포 판매 기록

세줄 요약 트레이더스 단독 육수 제품, 일주일 85만 포 판매

분말 스틱형으로 국물·볶음·조림·무침 활용

통영산 굴·멸치·새우 등 국내산 원재료 배합

이미지 확대 해통령 ‘육수한포 시원한 육수’ 80포 (320g) - 트레이더스 홀세일 클럽 단독 판매(빅마마씨푸드 제공)

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빅마마씨푸드㈜가 운영하는 육수 브랜드 해통령은 트레이더스 홀세일 클럽 단독 제품인 ‘해통령 육수한포 시원한 육수’가 출시 일주일 만에 누적 판매량 85만 포를 기록했다고 밝혔다.해통령은 2012년 설립 이후 육수 제품을 선보여 왔다. 대표 제품인 ‘해통령 육수한알’은 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 코인육수 부문에서 4년 연속 1위를 수상했다. 또한 ‘해통령 육수한알 진한맛플러스’는 2025년 한 해 약 2000만 알이 판매됐다고 회사 측은 설명했다.이번 ‘육수한포 시원한 육수’는 기존 제품과 달리 분말 스틱 형태로 출시됐다. 물에 넣으면 바로 녹는 방식으로 국물 요리와 볶음, 조림, 무침 등에 활용할 수 있도록 설계됐다.해당 제품은 경남 통영산 굴과 국내산 멸치, 새우를 주원료로 배합했으며 다시마, 무, 마늘, 생강, 죽염 등 총 8가지의 국내산 원재료를 포함하고 있다. 이를 통해 해물 육수 고유의 풍미를 내도록 구성했다.제조 과정에서는 유화제, 향료, L-글루탐산나트륨, 이산화규소, 카제인나트륨 등 5가지 성분을 제외했다고 회사 측은 설명했다. 제품은 경남 통영에 위치한 식품안전관리인증(HACCP) 공장에서 생산된다.‘육수한포 시원한 육수’는 1포 4g, 총 80포(320g) 구성으로 트레이더스에서 판매된다. 상온 보관이 가능하며 소비기한은 제조일로부터 24개월이다.빅마마씨푸드㈜ 관계자는 “이번 트레이더스 단독 출시 일주일 만의 85만 포 달성은 해통령이 오랜 시간 쌓아온 품질 신뢰와 트레이더스 고객과의 유대가 만들어낸 결과”라고 밝혔다.양승현 리포터