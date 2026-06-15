2000척 병목·기뢰 변수… 韓 선박 24척 당장 탈출 어려울 수도

호르무즈 해협 개방 기대감

세줄 요약 호르무즈 해협 개방 기대, 국내 산업계 안도 확산

정유·석화·항공·반도체, 공급망 정상화 기대

선박 24척·선원 137명, 즉시 탈출은 불투명

2026-06-16 4면

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미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결로 100일 이상 봉쇄됐던 호르무즈 해협이 개방될 것으로 알려지자 정유, 석유화학, 해운, 항공, 반도체 등 국내 산업계에서 물류 정상화와 공급망 안정에 대한 기대감이 커지고 있다. 긴장을 완전히 놓기는 이르지만 최소한 ‘최악의 해협 봉쇄 장기화는 피했다’는 안도감도 적지 않았다.중동 전쟁 발발 이후 3개월 이상 원유 수급난을 겪어 온 정유사들은 15일 수급에 숨통이 트일 것이라는 분위기를 전했다. 원유 공급망 안정화로 국내 재고 상황에 여유가 생기면, 정부가 석유 제품 수출 제한 조치를 완화할 것이라는 기대도 나왔다. 다만 석유제품 특성상 역 래깅 효과로 인한 일시적인 실적 악화는 불가피하다. 비싸게 산 원재료를 공정에 투입한 뒤 완제품을 판매할 시점에는 유가가 떨어져 수익성이 악화되는 현상을 말한다.원유를 추출할 때 나오는 나프타를 핵심 원료로 사용하는 석유화학 업계도 수급난 해소를 반겼다. 중동 전쟁 이후 70% 수준으로 낮아진 나프타분해설비(NCC) 가동률이 올라갈 것이라는 예상도 나온다. 다만, 이란산 원유 공급 정상화로 중국 업체들이 가동률을 높일 경우 글로벌 공급 과잉으로 수익성 개선이 불투명해진다.항공유가 영업비용의 약 30%를 차지하는 항공업계도 국제 유가가 하락하면서 연료비 부담 완화와 유류할증료 인하, 여행 수요 회복을 예상한다. 조선업계는 전쟁 기간 조명받은 원유 운반선(VLCC)과 액화천연가스(LNG) 운반선에 대한 관심이 다소 약해질 가능성에 주목하고 있다. 다만 중동 국가들의 발주가 나올 경우 업황 호조는 계속될 수 있다. 반도체 업계도 헬륨과 화학소재 공급이 안정되고, 유가 하락에 따른 전력·운송비 부담도 줄어들 것으로 보고 있다.또 미국·이란 MOU를 맺는 오는 19일 이후, 호르무즈 해협에 100일 이상 발이 묶였던 우리 선박이 빠져나올 길도 열릴 것으로 보인다. 현재 호르무즈 해협에는 우리 선박 24척, 한국인 선원 137명(한국 선박 103명, 외국 선박 34명)이 갇혀 있다. 다만 곧바로 탈출은 힘들 전망이다. 미국과 이란이 선박의 안전을 보장하는 구체적인 방안에 합의했다는 얘기가 없고, 호르무즈 해협에 갇힌 2000여척의 선박이 빠져나오며 병목 현상과 혼란이 발생할 수도 있다. 이란이 주요 항로에 설치한 기뢰도 아직 제거되지 않았다.정부가 지난 3월 13일부터 3개월 넘게 시행 중인 석유 최고가격제도 곧바로 해제되기는 힘들어 보인다. 산업통상부가 해당 제도의 종료 조건으로 내건 ‘전쟁 종료, 호르무즈 해협 정상화, 국제유가 배럴당 90달러대 안착’ 등의 조건은 거의 충족됐지만, 정부는 신중론에 무게를 두고 있다. 이란 전쟁 협상 종료까지 변수가 적지 않고, 최고가격제로 억눌렀던 누적 인상분이 급격하게 판매가격에 반영되면 유가가 급등할 수 있다. 정부는 오는 18일 7차 석유 최고가격을 결정하고 19일 0시부터 적용할 계획이다. 현재로선 현행 가격을 동결한 뒤 국내 유가 추이를 보며 단계적 폐지에 나설 전망이다.서울 김지예·이범수·세종 김중래 기자