호르무즈 재개방에 산업계 “한 숨 돌렸다”…원유 공급망·물류 정상화 ‘기대’

미국·이란 호르무즈 해협 개방 합의

정유·해운·항공·반도체 등 안도감

석유화학 “중국발 공급과잉 여전”

이미지 확대 15일 미국과 이란의 종전 합의가 이뤄졌지만 국제유가 안정 및 물류망 정상화 효과가 산업 현장에 반영되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 사진은 이날 서울 시내 한 시장 업체에 쌓인 비닐 포장재. 연합뉴스

이미지 확대 지난 14일 오만 무산담에서 본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협 재개방 기대, 산업계 안도감 확산

정유·석화·해운·항공·반도체, 공급망 정상화 기대

다만 후속 협상과 물류 변수는 여전히 남아 있음

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미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결로 100일 이상 봉쇄됐던 호르무즈 해협이 개방될 것으로 알려지자 정유, 석유화학, 해운, 항공, 반도체 등 국내 산업계에서 물류 정상화와 공급망 안정에 대한 기대감이 커지고 있다. 최소한 ‘최악의 해협 봉쇄 장기화는 피했다’는 안도감도 적지 않았다.중동 전쟁 발발 이후 3개월 이상 원유 수급난을 겪어 온 정유사들은 15일 수급에 숨통이 트일 것이라는 분위기를 보였다. 원유 공급망 안정화로 국내 재고 상황에 여유가 생기면, 정부가 석유 제품 수출 제한 조치를 완화할 것이라는 기대도 나왔다.다만 석유제품 특성상 역 래깅 효과로 인한 일시적인 실적 악화는 불가피하다. 비싸게 산 원재료를 공정에 투입한 뒤 완제품을 판매할 시점에는 유가가 떨어져 수익성이 악화되는 현상을 말한다. 그럼에도 석유업계 관계자는 “일단 호르무즈 해협이 뚫리는 게 중요하다”고 말했다.원유를 추출할 때 나오는 나프타를 핵심 원료로 사용하는 석유화학 업계도 수급난 해소를 반겼다. 중동 전쟁 이후 70% 수준으로 낮아진 나프타분해설비(NCC) 가동률이 올라갈 것이라는 예상도 나온다. 다만, 이란산 원유 공급 정상화로 중국 업체들이 가동률을 높일 경우 글로벌 공급 과잉으로 수익성 개선이 불투명해진다. 석유화학 업계 관계자는 “중국은 이미 석유화학 공장 증설을 많이 했고 러시아산 납사와 석탄을 이용해 제품을 생산하고 있다”며 “장기적으로 공급 과잉 구조는 변하지 않을 것”이라고 말했다.해운업계도 호르무즈 해협 개방으로 마비됐던 중동 해상 물류가 정상화될 것으로 기대한다. 유가 하락도 긍정적인 요소다. 다만 해협이 완전히 개방되더라도 최대 2000척에 달하는 선박이 해협을 통과할 때 병목현상이 발생할 수 있고, 이란이 설치한 기뢰가 남아 있을 수 있다는 점은 변수다. 해운업계 관계자는 “호르무즈 해협을 안전하게 건널 수 있을지, 해협 통항을 위한 보험료가 어느 선에서 형성되는지 등 변수가 많다”며 “정부와 소통하면서 상황을 지켜볼 것”이라고 말했다.항공유가 항공사 영업비용의 약 30%를 차지하는 항공업계도 국제 유가가 하락하면서 연료비 부담 완화와 유류할증료 인하, 여행 수요 회복을 예상한다. 조선업계는 전쟁 기간 조명받은 원유 운반선(VLCC)과 액화천연가스(LNG) 운반선에 대한 관심이 다소 약해질 가능성에 주목하고 있다. 다만 중동 국가들의 발주가 나올 경우 업황 호조는 계속될 수 있다. 반도체 업계도 헬륨과 화학소재 공급이 안정되고, 유가 하락에 따른 전력·운송비 부담도 줄어들 것으로 보고 있다. 환율 안정 역시 삼성전자와 SK하이닉스의 첨단 설비 투자에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.다만 핵 프로그램과 제재 완화 등 후속 협상이 남아 있어 업계는 신중한 입장을 유지하고 있다. 업계 관계자는 “헬륨 등 반도체 핵심 소재의 공급 불확실성이 일부 해소된 것은 긍정적”이라며 “다만 추가 협상 결과에 따라 상황이 달라질 수 있어 신중하게 지켜보고 있다”고 말했다.김지예·이범수 기자