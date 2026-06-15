뉴트리디데이, ‘브레드이발소’와 첫 캐릭터 협업 스페셜 에디션 출시

세줄 요약 브레드이발소와 첫 캐릭터 협업 에디션 출시

키즈·성인 라인별 건강기능식품과 굿즈 구성

15일 예약 판매 시작, 29일 순차 출고

이미지 확대 (사진=뉴트리디데이 제공)

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건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이가 인기 애니메이션 ‘브레드이발소’와 손잡고 첫 캐릭터 협업 제품을 선보인다.이번 협업은 뉴트리디데이가 처음으로 진행하는 캐릭터 협업 프로젝트로, 소비자들이 건강기능식품을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 기획됐다. ‘브레드이발소’는 디지털 플랫폼을 중심으로 폭넓은 팬층을 확보하고 있는 애니메이션 콘텐츠다.이번에 출시되는 스페셜 에디션은 브레드이발소 캐릭터 간식 접시 굿즈와 뉴트리디데이의 인기 건강기능식품을 함께 구성한 패키지다. 에디션은 키즈 라인과 성인 라인 2종으로 운영되며, 브레드 캐릭터 디자인 접시를 시작으로 윌크와 초코 캐릭터 굿즈도 순차적으로 공개될 예정이다.키즈 라인은 ▲베이비앤키즈 칼슘 마그네슘 아연 비타민D ▲베이비앤키즈 멀티비타민앤미네랄 ▲베이비앤키즈 오메가3 ▲베이비앤키즈 프로바이오틱스 생유산균으로 구성됐다.성인 라인은 ▲메가렉스 칼슘 마그네슘 아연 비타민D ▲메가렉스 루테인 20 ▲메가렉스 혈당건강 바나바 ▲프리미엄 멀티비타민 골드로 마련됐다.뉴트리디데이는 이번 스페셜 에디션을 통해 건강기능식품에 캐릭터 굿즈를 접목함으로써 제품을 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 했다. 이를 통해 온 가족이 일상 속 건강 관리에 보다 자연스럽게 관심을 가질 수 있는 계기를 마련한다는 취지다.뉴트리디데이×브레드이발소 콜라보 스페셜 에디션은 15일부터 예약 판매를 시작하며 29일부터 순차 출고된다. 뉴트리디데이 공식몰과 네이버 스마트스토어를 통해 구매할 수 있다.뉴트리디데이 관계자는 “브레드이발소와 함께 첫 캐릭터 콜라보레이션을 선보이게 되어 의미 있게 생각한다”며 “온 가족이 건강기능식품을 더욱 친숙하게 경험할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.양승현 리포터