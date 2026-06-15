[속보] ‘종전합의’에 코스피 4.95% 오른 8526.12 출발…삼전·하이닉스 동반 급등

세줄 요약 미국·이란 종전 합의 소식에 코스피 급등

지수 4.95% 상승, 8526.12로 장 시작

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 사이드카 발동

이미지 확대 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.6.12. 연합뉴스

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미국과 이란의 종전 합의 소식이 전해진 15일, 코스피 지수가 급등하며 다시 8500선을 돌파했다. 중동 정세 안정에 따른 투자 심리 회복이 증시를 강하게 끌어올린 모습이다.이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 4.95% 급등한 8526.12에 장을 시작했다. 지수가 가파르게 치솟자 한국거래소는 시장 과열을 진정시키기 위해 프로그램 매수 호가 효력을 5분간 정지하는 매수 사이드카를 발동하기도 했다.대형 반도체주가 동반 급등하며 지수 상승을 견인했다.삼성전자는 전 거래일 대비 4.01% 오른 33만 7500원에 출발한 뒤 장중 한때 6% 넘게 급등하며 34만 5000원까지 치솟았다. SK하이닉스 역시 4.76% 상승한 226만 5000원에 장을 시작해 최고 230만 4000원에 거래되기도 했다.이번 급등은 호르무즈 해협 봉쇄 해제 선언에 따라 시장의 불확실성이 일거에 해소된 결과로 풀이된다.개장 전 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜을 통해 오는 19일 이란과의 평화 합의 서명을 기점으로 호르무즈 해협 봉쇄를 전면 해제하고 통행을 정상화하겠다고 밝힌 바 있다.김성은 기자