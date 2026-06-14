국민성장펀드 6000억 더 판다… 3분기 중 출시

1차는 5일 만에 완판… 추가 조성

우수 운용사에 인센티브 등 우대

이미지 확대 국민참여성장펀드 가입 첫날인 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업점에 한도소진으로 인한 판매종료 안내문이 게시되어 있다. 2026.5.22.

연합뉴스

세줄 요약 2차 국민성장펀드 6000억원 규모 출시 계획

1차 완판 후 추가 조성, 3분기 중 판매 예정

운용사 경쟁 강화와 성과 인센티브 확대

2026-06-15 B1면

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금융위원회가 3분기 중 6000억원 규모의 2차 국민참여형 국민성장펀드를 출시한다. 1차 펀드가 판매 5일 만에 완판되면서 추가 조성에 나서는 것이다. 정부는 펀드 수익률을 높이기 위해 운용사 경쟁을 강화하고 성과가 우수한 운용사에는 인센티브를 부여하기로 했다.금융위원회는 지난 12일 이억원 금융위원장 주재로 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 국민참여성장펀드 운용사 간담회에서 이 같은 내용을 논의했다고 14일 밝혔다. 간담회에는 산업은행과 한국성장금융, 미래에셋·삼성·KB자산운용 등 공모펀드 운용사와 자펀드 운용사 10개사가 참석했다.2차 펀드는 1차와 같은 6000억원 규모로 조성된다. 이 가운데 1200억원은 정부 재정이 후순위로 출자해 국민 투자자보다 먼저 손실을 부담하는 구조다. 정부는 기존 직접투자와 인프라투융자 예산을 조정해 재원을 마련할 계획이다. 공모펀드 운용사는 그대로 유지하되 실제 투자를 담당하는 자펀드 운용사는 새로 선정한다.인센티브도 추가된다. 현재 운용사는 펀드 결성액의 1% 이상을 직접 투자하고, 누적 수익률 30% 초과 시 성과보수를 받는 구조인데, 비상장기업 신규 투자나 비수도권 투자 비중을 높인 운용사에는 성과보수를 추가로 지급한다.정부는 우수 운용사를 선정해 후속 국민성장펀드와 산업은행 정책성 펀드 선정 과정에서 우대할 방침이다. 또 자펀드별 수익률을 공개해 투자자들이 운용 성과를 직접 비교할 수 있도록 하고 핵심 운용인력 관리도 강화하기로 했다. 이 위원장은 “국민이 맡긴 자금을 운용하는 만큼 책임감을 갖고 최고의 성과를 낼 수 있도록 노력해달라”고 당부했다.박소연 기자