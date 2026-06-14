신용대출 5년 1개월 만에 최대… 5대銀 이달도 1.6조 불어

세줄 요약 증시 활황에 빚투 수요가 신용대출 확대 견인

5대 은행 신용대출 열흘 새 1조6226억원 증가

보험권 가계대출도 2021년 7월 이후 최대폭

이미지 확대 2026.5.31 홍윤기 기자

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증시 활황에 따른 ‘빚투’(빚내서 투자) 수요가 은행권 신용대출을 밀어 올리고 있다. 지난달 은행권 신용대출 증가폭이 5년 1개월 만에 최대를 기록한 데 이어 이달 들어서도 5대 시중은행에서만 열흘 새 1조 6000억원 넘게 늘었다.14일 금융권에 따르면 지난 11일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 신용대출 잔액은 108조 1379억원으로 지난달 말보다 1조 6226억원 증가했다. 지난달 은행권 신용대출 증가액도 2조 1741억원으로 5년 1개월 만에 가장 컸다.마이너스통장이 증가세를 주도했다. 5대 은행의 마이너스통장 잔액은 지난 11일 기준 42조 8170억원으로 지난달 말보다 1조 2846억원 늘었다. 금융권에서는 마이너스통장을 활용한 투자 수요가 늘어난 것으로 보고 있다.은행권은 신용대출 증가 속도 조절에 들어갔다. 국민은행은 16일부터 일반 신용대출 최대한도를 1억원으로, 마이너스통장 최대한도를 5000만원으로 제한한다. 하나은행도 지난 12일부터 차주의 연 소득과 관계없이 신용대출 개인별 최대한도를 1억원으로 묶었다. 신한은행은 한도 사용률이 낮은 마이너스통장의 만기 연장 때 한도를 줄이기로 했고, 우리은행은 대출 비교 플랫폼을 통한 비대면 신용대출 갈아타기 접수를 중단했다.대출 수요가 몰리면서 금리 부담도 커지고 있다. 지난 12일 기준 5대 은행의 주력 신용대출 금리는 연 4.39~6.08%로 상단이 6%를 넘어섰다. 주택담보대출(주담대) 금리도 5년 혼합형 기준 연 4.46~7.34% 수준으로 상단이 7%대를 웃돌았다.보험권 가계대출도 증가폭을 키웠다. 보험업계에 따르면 지난달 보험권 가계대출은 9000억원 증가했다. 이는 2021년 7월 1조원 증가 이후 가장 큰 월간 증가폭이다. 업계에서는 주담대뿐 아니라 해약환급금을 바탕으로 돈을 빌리는 보험계약대출 증가도 영향을 미친 것으로 보고 있다.김예슬 기자