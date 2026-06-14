환전 당부에도 달러 쌓는 기업들… 예금 3년 5개월 만에 최대

세줄 요약 기업 달러예금 3년 5개월 만에 최대

환율 변동성 확대에 달러 매도 지연

정부, 수출기업 신속 환전 당부

이미지 확대 23일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 이날 원·달러 환율은 장중 1510원을 돌파했다. 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만이다. 2026.3.23 홍윤기 기자

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원달러 환율 변동성이 커지자 기업들이 달러를 팔지 않고 쌓아두고 있다. 정부가 주요 수출기업에 신속한 환전을 당부했지만, 고환율이 이어지면서 달러 매도 시점을 늦추는 분위기다.14일 금융권에 따르면 지난 11일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기업 달러예금 잔액은 543억 7100만달러로 집계됐다. 2023년 1월 말 552억 5500만달러 이후 3년 5개월 만에 가장 큰 규모다. 기업 달러예금은 지난 3월 말 462억 300만달러에서 4월 말 490억 2800만달러, 5월 말 507억 1300만달러로 꾸준히 늘었다.이달 들어서는 지난 11일까지 열흘 만에 36억 5800만달러(7.2%) 증가했다. 같은 기간 개인 달러예금은 1억 3900만달러 줄어든 121억 3600만달러였다. 기획재정부와 산업통상자원부는 지난 11일 삼성전자, SK하이닉스, 현대·기아차 등 주요 수출기업과 간담회를 열고 수출대금의 신속한 환전과 해외 유보자금의 국내 유입 확대 등을 당부했다. 금융위원회와 금융감독원도 앞서 시중은행에 달러예금 관련 마케팅 자제를 요청했다.환율도 기업들의 달러 보유 심리를 자극하고 있다. 이달 들어 원달러 환율 평균은 주간거래 종가 기준 1523.3원으로 외환위기 때인 1998년 2월 1626.8원 이후 가장 높았다. 이달 일일 변동폭도 10.1원으로 5월 6.6원, 4월 8.9원보다 커졌다.시중은행 관계자는 “환율 변동성 확대에 대응해 외화 자금을 들고 있으려는 수요가 늘었다”며 “기업들은 수입대금 결제나 외화부채 상환에 대비해 달러 유동성을 확보하려는 경향을 보이고 있다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “최근 반도체 등 수출 호조로 기업들이 벌어들이는 달러가 많아진 데 비해 원화 환전 비율은 줄면서 달러예금 잔액이 늘고 있다”고 했다.김예슬 기자