구미, 지방선거 이후 공약 재조명… 부동산 시장 변화 가능성 주목

세줄 요약 신공항 연계 철도·KTX 정차 등 교통 공약 재조명

반도체·방산 산업 유치로 성장 기반 확충 구상

미분양 감소와 거래 변화 속 부동산 영향 주목

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지방선거 이후 구미에서는 시장 당선자가 제시한 핵심 공약들이 다시 주목받고 있다. 특히 산업·교통 분야 공약은 향후 구미의 도시 경쟁력과 정주 여건, 지역 부동산 시장의 흐름에 영향을 줄 수 있는 요소로 거론된다. 최근 구미 부동산 시장에서는 미분양 감소와 일부 거래 흐름 변화가 나타나고 있어, 향후 시정 방향과의 연관성에도 관심이 모이고 있다.주요 공약은 신공항 연계 교통망 구축과 첨단산업 기반 강화로 요약된다. 세부적으로는 구미·신공항 연결철도의 국가계획 반영, 동구미역 신설, KTX 구미역 정차 추진이 포함됐다. 여기에 대기업 반도체 팹공장 유치, 국방반도체 클러스터 조성, 방산 소부장 특화단지 유치 등을 바탕으로 한 경제자유구역 추진 구상도 함께 제시됐다. 이는 교통과 산업 기반을 함께 정비해 구미의 성장 기반을 확충하겠다는 방향으로 해석된다.이 같은 공약은 부동산 시장 측면에서도 일정 부분 의미를 갖는다. 교통망 확충은 기업 활동의 효율성과 주민 이동 편의, 생활권 변화에 영향을 줄 수 있는 요소다. 신공항 연계 철도망 구축과 동구미역 신설, KTX 구미역 정차가 구체화될 경우 구미의 광역 접근성은 개선 가능성이 있다. 이는 산업 경쟁력뿐 아니라 주거 선택 여건에도 영향을 줄 수 있어, 지역 부동산 시장에서도 관련 흐름이 함께 관찰될 수 있다는 분석이 나온다.첨단산업 유치 공약 역시 지역 시장에 영향을 줄 수 있는 변수로 꼽힌다. 반도체와 방산 관련 산업 기반이 확대될 경우 구미는 기존 제조업 중심 구조에서 보다 고도화된 산업 생태계를 갖추는 방향으로 전환을 모색하게 된다. 이는 고용 여건과 기업 집적도, 생활 인프라 수요 변화로 이어질 가능성이 있으며, 주거 수요 역시 이에 따라 영향을 받을 수 있다. 특히 산업단지 인접 지역과 교통 여건 개선이 예상되는 지역, 신축 주거단지를 중심으로 시장 변화 여부가 함께 주목된다.이들 공약이 단순한 개별 사업이 아니라 상호 연결된 구조라는 점도 눈에 띈다. 신공항과 철도망을 연결하고, 그 기반 위에 반도체·방산 중심의 산업 전략을 배치한 뒤 경제자유구역 추진으로 확장하는 구상이다. 이는 구미를 기존 산업도시에서 광역 경제권 내 주요 거점으로 육성하겠다는 방향성과 맞닿아 있다.이와 함께 최근 구미 부동산 시장에서 나타나는 일부 지표 변화도 함께 거론된다. 구미는 한동안 미분양 적체를 겪었지만, 최근에는 미분양 물량 감소와 일부 신축 단지의 거래 흐름 변화가 관찰되고 있다. 다만 이러한 변화가 시장 전반의 추세 전환으로 이어질지는 추가적인 수요 기반과 정책 이행 속도, 공급 상황 등을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다는 평가가 나온다.결국 구미 부동산 시장은 지역 산업·교통 정책의 추진 방향과 함께 살펴봐야 할 시점이라는 분석이 나온다. 향후 관련 공약이 실제 사업으로 연결될 경우 구미의 접근성과 산업 경쟁력, 정주 여건에는 일정한 변화가 나타날 가능성이 있다. 다만 시장에 미치는 영향은 단계적으로 확인될 사안인 만큼, 정책 추진 경과와 지역 내 수급 흐름을 함께 지켜볼 필요가 있다.양승현 리포터