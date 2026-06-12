말왕, 유튜브 콘텐츠서 트라히어 ‘더 와이디스트 문틀철봉’ 소개

세줄 요약 말왕, 유튜브서 문틀철봉 제품 시연

넓은 그립·중앙 조절 구조 강조

특허·하중 테스트·리뷰 성과 소개

이미지 확대 (사진=선데이미디어 제공)

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유튜브 채널 선데이미디어의 프로그램 ‘마이루틴플레이’가 지난 6월 8일 방영분에서 크리에이터 말왕의 추천 운동 기구를 공개했다. 해당 방송에서 구독자 181만명을 보유한 말왕은 트라히어의 ‘더 와이디스트 문틀철봉’을 사용하며 기존 제품과의 구조적 차이점을 시연했다.영상에서 말왕은 이 제품의 특징으로 넓은 그립 범위와 중앙 길이 조절 구조를 언급했다. 길이 조절부가 중앙에 배치돼 사용자가 원하는 위치에서 비교적 자유롭게 그립을 잡을 수 있고, 양끝까지 간섭을 줄인 설계로 와이드 그립과 클로즈 그립 등 다양한 방식으로 활용할 수 있다는 설명이다.트라히어에 따르면 ‘더 와이디스트 문틀철봉’은 중앙 길이 조절 구조와 플랫형 설계를 적용해 제품 길이의 확장이 실제 그립 구간 확대로 이어지도록 설계됐다. 또 전 구간에 40mm 균일 직경을 적용해 손을 잡는 위치에 따른 그립감 차이를 줄였다고 회사 측은 설명했다.특허와 관련해서는 해당 제품의 중앙 길이 조절 구조가 국내 특허(제10-2815518호)로 등록됐으며, 해외 권리 확보를 위한 PCT 국제출원도 진행했다고 밝혔다.설치와 고정 방식도 제품 특징으로 제시됐다. 회사 측은 하중이 가해질수록 문틀에 더욱 밀착되도록 설계한 자동 확장 고정 구조와 논슬립 패드를 적용했다고 설명했다. 또한 자체 시험 기준에 따라 260kg 하중 테스트를 실시했으며, 공구 없이 길이 조절과 압착만으로 설치할 수 있는 2-Step 방식과 탈부착형 수평계를 기본 제공해 설치 편의성을 높였다고 덧붙였다.소비자 반응도 소개했다. 트라히어는 해당 제품이 출시 약 2년 만에 누적 리뷰 1만건을 넘어섰고, 구매자 평점은 5점 만점 기준 4.9점을 기록했다고 밝혔다.업계에서는 문틀철봉 제품군에서 사용 편의성과 그립 활용성을 강조한 제품에 대한 관심이 이어지고 있는 가운데, 이번 콘텐츠 노출이 소비자 접점 확대에 영향을 줄지 주목된다.양승현 리포터