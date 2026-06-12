경제 스마트폰에 담는 민화 작품 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/12/20260612030005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-12 00:43 입력 2026-06-12 00:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 스마트폰에 담는 민화 작품 한국민화협회가 주최한 국내 유일 민화 전문 박람회 ‘제8회 대한민국 민화 아트페어’가 11일 서울 강남구 세텍에서 나흘간의 전시 일정을 시작한 가운데 관람객들이 민화 작품을 감상하고 있다.연합뉴스 한국민화협회가 주최한 국내 유일 민화 전문 박람회 ‘제8회 대한민국 민화 아트페어’가 11일 서울 강남구 세텍에서 나흘간의 전시 일정을 시작한 가운데 관람객들이 민화 작품을 감상하고 있다. 연합뉴스 2026-06-12 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지