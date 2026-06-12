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스마트폰에 담는 민화 작품

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수정 2026-06-12 00:43
입력 2026-06-12 00:43
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스마트폰에 담는 민화 작품
스마트폰에 담는 민화 작품 한국민화협회가 주최한 국내 유일 민화 전문 박람회 ‘제8회 대한민국 민화 아트페어’가 11일 서울 강남구 세텍에서 나흘간의 전시 일정을 시작한 가운데 관람객들이 민화 작품을 감상하고 있다.
연합뉴스


한국민화협회가 주최한 국내 유일 민화 전문 박람회 ‘제8회 대한민국 민화 아트페어’가 11일 서울 강남구 세텍에서 나흘간의 전시 일정을 시작한 가운데 관람객들이 민화 작품을 감상하고 있다.

연합뉴스
2026-06-12 B2면
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