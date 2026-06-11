AI 확산 속 병원 커뮤니케이션 전략 변화… ‘기록된 전문성’의 중요성 부각

세줄 요약 AI 확산으로 병원 정보 탐색 방식 변화

광고보다 기록된 전문성과 경험의 가치 부각

병원 마케팅, 단기 노출서 신뢰 자산으로 이동

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생성형 AI의 확산으로 의료정보 탐색 방식이 빠르게 변화하면서, 의료기관이 온라인상에 축적해 온 정보의 중요성도 함께 커지고 있다. 과거에는 포털 검색 결과와 광고 노출이 병원 선택 과정에서 큰 비중을 차지했다면, 최근에는 AI를 활용해 증상과 치료 관련 정보를 먼저 확인한 뒤 의료기관을 비교·검토하는 흐름이 확산하고 있다.업계에서는 이러한 변화를 단순한 기술 진화가 아니라 의료기관 커뮤니케이션 환경의 구조적 변화로 보고 있다. AI가 인터넷에 축적된 방대한 정보를 분석·요약하는 역할을 수행하면서, 의료기관이 어떤 내용을 어떤 방식으로 기록하고 축적해 왔는지가 더욱 중요한 요소로 떠오르고 있다는 설명이다.이에 따라 기존의 병원 마케팅이 검색 노출이나 광고 집행 중심이었다면, 앞으로는 의료진의 전문성과 진료 철학, 임상 현장에서 축적된 경험이 담긴 콘텐츠의 가치가 한층 커질 것이라는 관측도 나온다.병원 브랜딩 스튜디오 글로맥스의 차희 공동대표는 이러한 흐름을 ‘콘텐츠 자산의 시대’라고 설명했다. 차 대표는 “AI는 광고를 읽는 것이 아니라 기록을 읽는다”며 “병원이 어떤 진료를 하는지보다 왜 그런 진료를 하는지, 어떤 환자를 만나왔는지, 어떤 기준으로 진료를 이어가고 있는지가 앞으로 더욱 중요한 정보가 될 수 있다”고 밝혔다.이어 “많은 병원이 블로그, 홈페이지, 유튜브, SNS를 운영하고 있지만 각각의 채널이 개별적으로 움직이는 경우가 많다”며 “AI 시대에는 채널 수를 늘리는 것보다 병원의 경험과 전문성을 하나의 체계 안에서 꾸준히 축적하는 것이 중요하다”고 설명했다.실제로 최근 의료기관의 콘텐츠 전략은 단순 홍보 중심에서 벗어나 환자들이 자주 궁금해하는 정보, 질환에 대한 의료진의 견해, 진료 과정에서 축적된 경험 등을 바탕으로 한 정보형 콘텐츠 강화에 무게가 실리고 있다.글로맥스의 이승준 공동대표는 이러한 변화의 배경으로 정보 소비 방식의 변화를 꼽았다. 이 대표는 “과거에는 병원이 정보를 제공하고 환자가 이를 수용하는 구조였다면, 이제는 환자가 먼저 정보를 탐색하고 의료기관을 비교·검토하는 흐름이 뚜렷해지고 있다”며 “현장에서도 내원 전 다양한 정보를 접한 뒤 구체적인 질문을 준비해 오는 사례가 늘고 있다”고 전했다.그는 “결국 병원의 신뢰는 광고 문구가 아니라 축적된 콘텐츠에서 형성된다”며 “진료 철학과 의료진의 생각이 오랜 시간 일관되게 기록되어 있을수록 환자 역시 해당 병원을 더욱 신뢰하게 된다”고 덧붙였다.전문가들은 AI 기술이 발전할수록 병원 마케팅 역시 단기적인 노출 경쟁에서 벗어나 장기적인 신뢰 자산 구축으로 이동할 것으로 전망하고 있다. 광고를 통해 병원을 알리는 시대에서, 병원의 전문성과 철학을 꾸준히 기록하고 축적하는 시대가 열리고 있다는 평가다.차 대표는 “앞으로 병원 마케팅의 경쟁력은 얼마나 많은 광고를 집행했는지가 아니라 얼마나 깊이 있는 콘텐츠를 남겼는지에서 결정될 가능성이 높다”고 강조했다.이 대표 역시 “환자가 처음 병원을 만나는 접점이 광고가 아닌 정보 탐색이 되고 있는 만큼, 의료기관도 단순 홍보보다 신뢰를 쌓을 수 있는 콘텐츠 구조를 고민해야 할 시점”이라고 말했다.업계에서는 AI 시대가 본격화될수록 의료기관의 온라인 콘텐츠가 단순 홍보물이 아닌 병원의 전문성과 철학을 보여주는 중요한 디지털 자산으로 자리 잡을 것으로 전망하고 있다.양승현 리포터