더안코어컴퍼니, ‘변하지 않는 본질’ 중심의 컴퍼니빌딩 방향성 발표

세줄 요약 컴퍼니빌더 정체성 재정립 발표

변하지 않는 본질 중심 전략 제시

AI는 목적 아닌 문제 해결 도구

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더안코어컴퍼니는 지난 26일 성수동 본사에서 진행한 컨퍼런스콜을 통해 컴퍼니빌더로서의 정체성을 재정립하고, 향후 사업 방향성을 ‘변하지 않는 본질’에 두겠다고 밝혔다.2017년 설립된 더안코어컴퍼니는 지난 9년간 다양한 분야의 기업에 투자하고 성장을 지원해 왔다. 포트폴리오사는 인플루언서 커머스, 프리미엄 리세일 플랫폼, 컨슈머 브랜드, B2B 결제·정산 인프라 등 폭넓은 영역에 걸쳐 있으며, 카카오벤처스·신한벤처투자·미래에셋캐피탈·KB인베스트먼트 등 국내 주요 VC로부터 투자를 유치했다. 이 중 대표적으로 더기프팅컴퍼니는 아티스트들과 협업하며 K-Culture 기반 글로벌 스트릿 브랜드를 키우고 있다.더안코어컴퍼니는 그동안 여러 산업을 아우르며 사업을 전개해 왔지만, 이들 사업에는 공통된 문제의식이 있다고 설명했다. 사람들의 소비와 거래라는 일상적 행동을 기반으로 시장을 바라보고, 한국에서 검증한 모델을 글로벌 시장으로 확장해 왔다는 점이다.회사는 앞으로도 한국에서 출발해 글로벌 시장으로 확장하는 기조는 유지하되, 사업의 출발점을 특정 영역에 한정하지 않고 시대 변화와 무관하게 지속되는 본질적 문제로 넓혀갈 계획이다. 이를 관통하는 핵심 키워드는 ‘변하지 않는 것’이다.인공지능(AI) 기술이 다각도로 산업의 변화를 유발하고 있으나, 인간의 본성과 행동 양식의 변화 속도는 이에 미치지 못한다는 것이 기업 측의 분석이다. 이에 따라 더안코어컴퍼니는 AI 자체를 목적 사업으로 삼기보다는, AI 기술을 도구로 활용해 변하지 않는 본질적인 문제를 해결하는 데 사업 역량을 집중하기로 했다. 트렌드의 중심부를 추종하기보다 시간이 지날수록 가치가 누적되는 영역에 자본을 투입한다는 전략이다.기업 성장의 속도에 대한 관점도 재조정했다. 단기적인 자본 회전 주기에 맞춘 인위적 성장을 지양하고, 시장의 수요와 흐름에 맞추어 브랜드와 사업의 기반을 확립해 나갈 계획이다.협력 대상 창업자상도 구체화했다. 더안코어컴퍼니는 차기 사업을 준비하는 연쇄창업가에 집중하기로 했다. 기창업 경험을 통해 필요 요소를 파악하고 있는 창업자를 대상으로 초기 행정 지원, 펀드레이징, 국내외 네트워크, GTM(Go-To-Market) 역량을 제공해 성장을 협업하는 구조다. 이는 창업자의 미비한 요소를 보완하는 파트너십 구축을 골자로 한다.더안코어컴퍼니는 일시적인 시장 트렌드를 추종하기보다 변하지 않는 본질적 가치 위에서 시장의 속도에 맞춰 창업자들의 성장과 해외 시장 진출을 지속적으로 지원한다는 방침이다.양승현 리포터