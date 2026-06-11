사우스케이프, 남해서 프라이빗 골프 이벤트 ‘인비테이셔널 2026’ 개최

이미지 확대 사우스케이프 제공

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사우스케이프는 지난 6월 7일부터 8일까지 남해 사우스케이프 리조트에서 프라이빗 골프 이벤트 ‘사우스케이프 인비테이셔널 2026(SOUTHCAPE INVITATIONAL 2026)’를 성공적으로 개최했다.이번 행사에는 엄선된 90여 명의 VIP가 참석했으며, 사우스케이프 골프웨어의 슬로건 ‘골프웨어를 넘어 일상의 여정으로(Urban Voyage Beyond Golf)’를 바탕으로 단순한 필드 위 경쟁을 넘어 일상 속 여유와 힐링의 가치를 경험할 수 있도록 구성됐다.특히 2년 연속 개최된 이번 행사에는 롤스로이스 모터카 부산, 허먼밀러, 스메그, 라이카, 이솝, 발몽, 아르케 등 다수의 글로벌 하이엔드 브랜드가 공식 파트너로 참여해 품격을 더했다.또한 특별 초청 배우 다니엘 헤니가 전 일정에 함께하며 VIP 참가자들과 자연스럽게 교류했으며, 클럽하우스에서는 국내 대표 보컬리스트 박정현이 감동적인 라이브 무대를 선보였다.양승현 리포터