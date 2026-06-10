앙상블블랭크, 창단 10주년 기념 공연 ‘앙상블블랭크 10’ 개최

세줄 요약 창단 10주년 기념 공연, 예술의전당 개최

스트라빈스키부터 존 애덤스까지 현대음악 구성

지난 10년 성과와 향후 방향 공유

이미지 확대 앙상블블랭크 음악감독 최재혁(사진=앙상블블랭크 제공)

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현대음악 전문 연주단체 앙상블블랭크(음악감독 최재혁)가 창단 10주년을 맞아 오는 6월 13일 오후 8시, 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 기념 공연 ‘앙상블블랭크 10’을 개최한다. 이번 무대는 지난 10년간 축적해 온 음악적 성과를 돌아보고, 동시대 음악을 향한 단체의 지속적인 관심과 작업 방향을 공유하는 자리로 마련된다.앙상블블랭크는 ‘작곡가는 살아있다’라는 부제 아래 국내외 현대음악 작곡가들의 작품을 꾸준히 소개해 왔다. 특히 동시대 창작음악을 중심으로 새로운 레퍼토리를 발굴하고 초연하며, 현대음악의 다양한 흐름을 관객과 만나게 하는 데 주력해 왔다.이번 10주년 기념 공연의 프로그램은 서로 다른 시대와 미학을 대표하는 작곡가들의 작품으로 구성된다. 이고르 스트라빈스키의 ‘병사의 이야기’ 모음곡을 시작으로, 헬무트 라헨만, 파울 힌데미트, 피에르 불레즈, 존 애덤스의 작품이 차례로 연주될 예정이다. 이를 통해 현대음악이 지닌 폭넓은 스펙트럼과 각기 다른 작곡 어법을 한 자리에서 조망할 수 있을 것으로 기대된다.지휘자이자 작곡가로 활동 중인 최재혁 음악감독은 “특히 라헨만의 음악은 ‘소리란 무엇인가’라는 근본적인 질문을 던지는 작품”이라며 “관객들이 익숙한 청취 방식에서 벗어나 새로운 감각으로 음악을 경험할 수 있기를 바란다”고 전했다.앙상블블랭크는 그동안 BBC Proms Korea, 세종문화회관 ‘온 싱크 넥스트(On Sync Next)’, 대관령음악제, 예술의전당 여름음악축제 등 국내외 여러 무대에 초청돼 활동해 왔다. 아울러 무용, 영상, 연극 등 다양한 예술 장르와의 협업을 통해 현대음악의 표현 범위를 넓히는 작업도 지속해 왔다.창단 10주년을 기념하는 이번 공연은 앙상블블랭크의 지난 활동을 되짚어보는 동시에, 앞으로의 작업 방향을 함께 조망하는 뜻깊은 무대가 될 예정이다.양승현 리포터