경제 [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/10/20260610500114 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-06-10 13:25 입력 2026-06-10 13:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.6.10. 연합뉴스 [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피에 어떤 시장 안정화 조치가 발동되었는가? 매도 사이드카 매수 사이드카