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[포토뉴스]“가자 멕시코로” 코카-콜라 원정 응원단 10일 출국

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수정 2026-06-10 13:25
입력 2026-06-10 13:25
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10일 인천국제공항에서 코카-콜라 원정 응원단이 멕시코로 출국하기 전 기념 촬영을 하고 있다. 응원단은 4박 7일 일정으로 멕시코를 방문해 대한민국 대표팀을 응원할 예정이다. (사진출처=한국 코카-콜라사 제공)
10일 인천국제공항에서 코카-콜라 원정 응원단이 멕시코로 출국하기 전 기념 촬영을 하고 있다. 응원단은 4박 7일 일정으로 멕시코를 방문해 대한민국 대표팀을 응원할 예정이다. (사진출처=한국 코카-콜라사 제공)


양승현 리포터
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