경제 [포토뉴스]코카-콜라 원정 응원단 70여 명, 멕시코로 출국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/10/20260610500111 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-10 13:24 입력 2026-06-10 13:24 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 코카-콜라사의 ‘26 FIFA 월드컵 코카-콜라 원정 응원단’인 70여 명이 인천국제공항에서 출정식을 하고 멕시코로 출국했다. 코카-콜라 원정 응원단은 4박 7일 일정으로 12일(한국 시간) 대한민국 첫 경기를 현지에서 관람하고 태극전사를 응원한 후 16일 귀국한다. (사진출처=한국 코카-콜라사 제공) 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 구체적인 사실 정보가 충분히 제시되었나? O X