경제 [포토뉴스]“이번엔 멕시코로!” 코카-콜라 원정 응원단 출정 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/10/20260610500109 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-10 13:23 입력 2026-06-10 13:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 인천국제공항에 코카-콜라 원정 응원단이 멕시코로 출국하기 전 기념 촬영을 하고 있다. 응원단은 4박 7일 일정으로 멕시코를 방문해 대한민국 대표팀을 응원할 예정이다. 한국 코카-콜라는 이번 26 FIFA 월드컵에서도 ‘코카-콜라 원정 응원단’을 통해 팬들이 FIFA 월드컵의 열기를 현장에서 경험하고 응원 문화를 함께 만들어갈 수 있도록 지원한다는 계획이다. (사진출처=한국 코카-콜라사 제공) 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 양구 헬기추락 사고의 주요 원인은 무엇인가? 기상악화 기계결함