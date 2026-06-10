경제 점프하는 로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/10/20260610500084 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-10 11:49 입력 2026-06-10 11:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 스마트테크 코리아 디지털유통 물류대전/로보테크쇼에서 격투기 로봇이 시연을 하고 있다. 2026.6.10.도준석 전문기자 10일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 스마트테크 코리아 디지털유통 물류대전/로보테크쇼에서 격투기 로봇이 시연을 하고 있다 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 박람회의 주요 분야는 디지털유통물류와 무엇인가? 로보테크 스마트테크