‘젠슨황이 선택한 그 메뉴’…BBQ, ‘AI 세트’ 한정 판매

세줄 요약 젠슨 황 방한 메뉴 묶은 AI 세트 출시

홍대입구점·잠실야구장 화제성 활용

앱 한정 판매로 방문·매출 효과 노림

이미지 확대 BBQ가 한정 판매하는 ‘AI 세트’ 홍보물. 제너시스BBQ그룹 제공

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BBQ가 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 방한 기간 즐겼던 메뉴를 한데 담아 한정 판매한다.제너시스BBQ 그룹은 ‘AI 황올 세트’와 ‘AI 시구 세트’를 출시하고 BBQ 앱에서 2주간 한정 판매한다고 10일 밝혔다.황 CEO는 지난 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 국내 파트너 기업 총수들과 만찬을 가진 뒤 BBQ 홍대입구점을 찾아 대표 메뉴인 ‘황금올리브치킨’과 음료 ‘BBQ 레몬보이’ 등을 즐기고 친필 사인을 남겼다. 이후 이들이 앉았던 좌석과 당시 즐긴 메뉴를 인증하려는 고객들의 방문이 이어지며 BBQ 홍대입구점의 지난 5~7일 매출은 전주 동기 대비 20% 이상 증가한 것으로 나타났다.이어 7일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 경기 시구자로 나선 황 CEO는 “치맥보다 좋은 것은 없다”고 말하며 K치킨에 대한 애정을 드러냈다. 엔비디아는 이날 BBQ 잠실야구장점에 크런치 순살크래커 113박스를 단체 주문했으며, 경기 관람 중 해당 메뉴를 맛있게 즐기는 모습이 중계 카메라에 포착됐다.BBQ는 황 CEO가 즐긴 메뉴 조합을 단품 가격에 판매하는 특별 프로모션을 진행한다. ‘AI 황올 세트’는 황금올리브치킨 가격에 감자튀김과 레몬보이 2개를 제공하며, ‘AI 시구 세트’는 ‘크런치 순살크래커’ 가격에 크림치즈볼 2개와 레몬보이 2개를 증정한다.BBQ 관계자는 “최근 AI 황제와 한국 파트너들이 함께 즐긴 메뉴를 직접 경험해보고 싶다는 소비자 반응이 이어지면서 이번 한정 세트를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 BBQ앱과 매장을 연계한 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자들에게 색다른 경험을 제공하고 K치킨 대표 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.김현이 기자