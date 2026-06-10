Space NY 박경민 디자이너, Todd Snyder·Kwiat 프로젝트 참여

세줄 요약 Todd Snyder 2026 윈도우 책임 디자이너 선정

Kwiat 매장 콘셉트·인테리어 프로젝트 참여

미국 패션·리테일 협업 범위 확대

이미지 확대 Todd Snyder 2025 가을 시즌 윈도 디스플레이. 박경민 디자이너 제공

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뉴욕 기반 인테리어 디자인 스튜디오 Space NY 소속 박경민 디자이너가 패션 브랜드 Todd Snyder의 2026 시즌 윈도우 디스플레이 프로젝트 책임 디자이너로 선정됐다. 이와 함께 오는 6월부터 미국 다이아몬드 주얼리 브랜드 Kwiat의 매장 콘셉트 기획 및 인테리어 프로젝트에도 Space NY와 함께 참여할 예정이다.박경민 디자이너는 2024년 Space NY 합류 이후 Todd Snyder의 시즌별 윈도우 디스플레이 작업을 꾸준히 수행해왔다. Todd Snyder는 2011년 미국 디자이너 토드 스나이더가 설립한 남성복 브랜드로, 클래식한 아메리칸 스타일을 현대적으로 재해석한 디자인으로 알려져 있다. 박 디자이너는 올해 Todd Snyder 여름 시즌 프로젝트에서 콘셉트 디자인부터 시공 도면, 렌더링까지 전반을 총괄했으며, 미국 내 14개 대형 매장을 대상으로 한 제작 및 운송 업무까지 수행한 바 있다.또한 박경민 디자이너는 지난해부터 Space NY 소속으로 Kwiat의 매장 확장 이전 프로젝트와 시즌별 디스플레이 작업에 참여해왔다. 이번 여름부터는 매월 진행되는 형태의 Kwiat 신규 프로젝트에도 연속적으로 참여할 예정이다. 해당 프로젝트에서 박 디자이너는 Kwiat 브랜드 공간의 시각적 방향성과 매장 내 인테리어 요소를 담당하며, 브랜드와의 지속적인 협업을 이어갈 계획이다.박경민 디자이너는 이번 Kwiat 프로젝트가 패션·리테일 분야에서 축적해온 경험의 연장선에 있다고 설명했다. Space NY와 박경민 디자이너는 그동안 Todd Snyder, J.Crew, Faherty, Khaite 등 미국 패션 브랜드의 시즌별 윈도우 디스플레이와 매장 기획을 진행해왔으며, Khaite 소호 매장 인테리어 프로젝트 역시 지속적으로 수행해왔다.특히 J.Crew의 경우, 지난해 이스트햄튼 매장 디스플레이를 시작으로 협업 범위를 점차 확대해왔다. 현재 박경민 디자이너는 J.Crew 기존 매장을 비롯해 맨해튼 록펠러센터와 컬럼버스서클 소재 대형 매장 등 총 3개 매장의 디자인 매니지먼트를 맡고 있다. 이와 함께 Faherty 봄 시즌 프로젝트를 진행했으며, 오는 6월부터는 소호 매장 내 주요 디스플레이 프로젝트도 예정돼 있다.박경민 디자이너는 “최근 Space NY가 진행 중인 브랜드 디스플레이 설치 프로젝트는 20여건에 이르며, 이 가운데 9개 주요 프로젝트를 주도하고 있을 정도로 바쁜 일정을 소화하고 있다”며 “현재 콘셉트 디자인, 스케매틱 디자인, 디자인 디벨롭먼트, 시공 도면, 제작 및 운송, 현장 매니지먼트에 이르기까지 프로젝트 전 과정을 폭넓게 총괄하고 있는 만큼, 완성도 높은 결과물을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터