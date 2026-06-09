일레븐코퍼레이션, 중소벤처기업부 주관 글로벌 강소기업 선정

세줄 요약 중기부 글로벌 강소기업 1000+ 강소 선정

파넬 등 5개 브랜드 기반 해외 확장

2년간 수출·금융·마케팅 우대 혜택

이미지 확대 일레븐코퍼레이션의 이재박 사업운영실장이 글로벌강소기업 인증을 받고 기념촬영을 하고 있다.

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뷰티 전문 기업 일레븐코퍼레이션(대표이사 백창준)이 중소벤처기업부가 주관하는 “2026년 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트” 중 강소기업 단계에 선정됐다고 밝혔다.글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트는 수출 시장으로 진출하는 중소기업을 선정해 지원하는 정부 사업이다. 신청 기업의 수출액 규모에 따라 유망기업, 성장기업, 강소기업, 강소+기업 등 총 4개 단계로 구분해 모집하며, 기업별 수출역량과 수출마케팅 추진계획에 대한 평가를 거쳐 선정 프로세스가 진행된다. 일레븐코퍼레이션은 이번 평가를 통해 ‘강소’ 단계 기업으로 지정됐다.일레븐코퍼레이션은 현재 ▲스킨케어 브랜드 ‘파넬(Parnell)’ ▲탈라소테라피 헤어·바디 브랜드 ‘그로우어스(GROWUS)’ ▲색조 브랜드 ‘루미르(LUMMIR)’ ▲에탄올 프리 프레그런스 브랜드 ‘에이딕트(a ddct)’ ▲구강 케어 브랜드 ‘라덴스(La dens)’ 등 총 5개의 자체 브랜드를 운영 중이다. 회사는 타깃 국가별 현지 법인 설립과 맞춤형 유통 전략을 통해 국내외 유통망을 구축했으며, 아시아, 미주, 유럽 등 글로벌 시장으로 공급처를 확장하고 있다.백창준 일레븐코퍼레이션 대표는 “글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트 선정을 기점으로 해외 시장에서의 브랜드 인지도와 제품 데이터 경쟁력을 보완할 것”이라며 “글로벌 뷰티 시장 내에서 기업의 운영 기반을 점진적으로 도약시키기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.이번 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트에 지정된 기업들은 향후 약 2년 동안 수출 지원 사업 참여 시 가점 및 우대 지원을 받게 되며, 수출보증보험 분야의 한도 확대와 보험료 할인 등 종합적인 금융 및 마케팅 연계 혜택을 제공받는다.양승현 리포터