로로멜로, 10일 ‘아이스 황치즈 쿠키’ 출시…깨먹는 재미 더한 냉동 디저트 선봬

세줄 요약 로로멜로, 6월 10일 신제품 출시

황치즈 크림과 통밀 쿠키 조합

깨먹는 재미 더한 냉동 디저트

이미지 확대 로로멜로, 아이스 황치즈 쿠키(사진출처:로로멜로)

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로로에프엔비의 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로가 6월 10일, 깨먹는 재미를 더한 새로운 형태의 황치즈 디저트 ‘아이스 황치즈 쿠키’를 출시한다. 최근 선보인 ‘촉촉한 황치즈 바치케’에 이은 두 번째 황치즈 디저트로, 로로멜로는 이번 신제품을 통해 황치즈 라인업 확대에 나선다.‘아이스 황치즈 쿠키’는 진하고 부드러운 황치즈 크림 위에 통밀 쿠키를 올린 냉동 디저트다. 황치즈 특유의 고소하고 크리미한 풍미에 통밀 쿠키의 짭조름한 맛이 어우러져, 달콤함과 짭짤함이 조화를 이루는 ‘단짠’ 매력을 완성한 것이 특징이다.즐기는 방식에서도 차별화를 더했다. 상온에 잠시 두어 황치즈 크림이 살짝 녹기 시작할 때, 스푼으로 위의 통밀 쿠키를 깨트린 뒤 크림과 함께 떠먹는 방식으로 즐길 수 있다. 쿠키를 직접 깨는 과정에서 시각적인 재미와 식감의 즐거움을 동시에 느낄 수 있도록 설계해, 최근 인기를 끌고 있는 ‘얼먹’ 트렌드 디저트에 로로멜로만의 새로운 경험 요소를 더했다.로로멜로는 이번 신제품을 통해 단순히 맛을 넘어, 먹는 과정 자체를 콘텐츠처럼 즐길 수 있는 디저트를 제안한다는 계획이다. 특히 새로운 맛과 경험을 중시하는 소비자층은 물론, MZ세대를 중심으로 높은 관심을 모을 것으로 기대하고 있다.최근 황치즈 디저트에 대한 소비자 선호가 지속적으로 높아지는 가운데, 로로멜로는 냉동 디저트 개발 노하우를 바탕으로 차별화된 황치즈 제품을 선보이며 시장 공략을 강화하고 있다. 기존 냉장 디저트인 ‘촉촉한 황치즈 바치케’에 이어 이번 신제품을 통해 냉동 디저트 라인업까지 확장하며, 황치즈 카테고리 경쟁력 강화에 속도를 낸다는 전략이다.로로에프엔비 관계자는 “아이스 황치즈 쿠키는 황치즈 특유의 진하고 녹진한 풍미를 로로멜로만의 방식으로 재해석한 신제품”이라며, “앞으로도 소비자 취향과 최신 트렌드를 반영한 차별화된 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터