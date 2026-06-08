[포토] 포옹하는 젠슨 황과 구광모 회장

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 젠슨 황, 서울서 최태원 회장과 공동 회견

AI 미래 낙관, 전 세계 인프라화 전망

증시 급락도 주식 매수 기회라 발언

1 / 5 이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 여의도 LG 트윈타워에 도착, 구광모 LG그룹 회장과 포옹하고 있다. 2026.6.8

연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 여의도 LG 트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장을 만나 인사하고 있다. 2026.6.8

연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 여의도 LG 트윈타워에 도착, 구광모 LG그룹 회장과 함께 이동하고 있다. 2026.6.8

연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장을 만난 뒤 브리핑하고 있다. 2026.6.8

연합뉴스

이미지 확대 지난 7일 서울 강남구 삼성동에 한 치킨집에서 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 및 양사 경영진이 저녁식사를 하며 환담을 나누고 있다. 2026.6.8

SK텔레콤 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 세계 증시가 급락한 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “주식을 더 저렴한 가격에 살 수 있게 됐다”고 8일 밝혔다.황 CEO는 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 공동 기자회견을 열고 이같이 전했다.그는 기자들과 질의응답 중 “우리는 이미 매년 SK하이닉스로부터 수십억 달러 규모의 제품을 조달하고 구매하고 있으며, 이 규모는 앞으로 상당히 정말 실질적으로 더 커질 것”이라면서 “주가와 관련해서는 모두가 아주 기뻐해야 마땅하다”고 강조했다.황 CEO는 “AI의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실”이라면서 “과거 인터넷이 전 세계의 인프라가 됐던 것처럼 AI가 전 세계의 인프라가 될 것이라는 점은 완전히 기정사실화된 결론”이라고 설명했다.이어 최근 주식시장 급락에 대해서는 “주식 시장에 어떤 일이 일어나든 여러분은 아주 기뻐해야 한다”며 “지금 할인된 가격에 살 수 있기 때문”이라고 덧붙였다.황 CEO의 발언이 나온 이날 오전 SK하이닉스 주가는 미국 기술주 급락 여파로 장중 200만원선 아래로 밀리기도 했다. 삼성전자 역시 30만원선을 내주는 등 국내 반도체주 전반이 약세를 보였다.앞서 지난주 말 뉴욕증시에서는 엔비디아(-6.20%)와 마이크론테크놀로지(-13.25%) 등 기술주가 급락하며 필라델피아반도체지수가 10.26% 폭락했다. 미국의 고용지표 호조로 연내 금리 인상 우려가 커진 영향으로 풀이된다.온라인뉴스부