[포토] 포옹하는 젠슨 황과 구광모 회장
수정 2026-06-08 10:52
입력 2026-06-08 10:52
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세줄 요약
- 젠슨 황, 서울서 최태원 회장과 공동 회견
- AI 미래 낙관, 전 세계 인프라화 전망
- 증시 급락도 주식 매수 기회라 발언
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전 세계 증시가 급락한 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “주식을 더 저렴한 가격에 살 수 있게 됐다”고 8일 밝혔다.
황 CEO는 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 공동 기자회견을 열고 이같이 전했다.
그는 기자들과 질의응답 중 “우리는 이미 매년 SK하이닉스로부터 수십억 달러 규모의 제품을 조달하고 구매하고 있으며, 이 규모는 앞으로 상당히 정말 실질적으로 더 커질 것”이라면서 “주가와 관련해서는 모두가 아주 기뻐해야 마땅하다”고 강조했다.
황 CEO는 “AI의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실”이라면서 “과거 인터넷이 전 세계의 인프라가 됐던 것처럼 AI가 전 세계의 인프라가 될 것이라는 점은 완전히 기정사실화된 결론”이라고 설명했다.
이어 최근 주식시장 급락에 대해서는 “주식 시장에 어떤 일이 일어나든 여러분은 아주 기뻐해야 한다”며 “지금 할인된 가격에 살 수 있기 때문”이라고 덧붙였다.
황 CEO의 발언이 나온 이날 오전 SK하이닉스 주가는 미국 기술주 급락 여파로 장중 200만원선 아래로 밀리기도 했다. 삼성전자 역시 30만원선을 내주는 등 국내 반도체주 전반이 약세를 보였다.
앞서 지난주 말 뉴욕증시에서는 엔비디아(-6.20%)와 마이크론테크놀로지(-13.25%) 등 기술주가 급락하며 필라델피아반도체지수가 10.26% 폭락했다. 미국의 고용지표 호조로 연내 금리 인상 우려가 커진 영향으로 풀이된다.
온라인뉴스부
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