한국조에티스, 반려견 올인원 경구용 구충제 ‘심패리카 트리오’ 국내 출시

세줄 요약 한국조에티스, 반려견 구충제 심패리카 트리오 국내 출시

심장사상충·벼룩·진드기·회충·구충 동시 관리

월 1회 복용 돼지고기맛 츄어블, 처방 필요

이미지 확대 신동엽이 출연한 동물구충제 ‘심패리카 트리오’ 광고 [사진 제공=한국조에티스]

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한국조에티스가 반려견용 올인원 경구용 구충제 ‘심패리카 트리오(Simparica Trio)’를 국내 시장에 정식 출시하고, 광고 모델로 방송인 신동엽을 발탁해 TV와 SNS 채널을 통해 광고 송출을 진행 중이라고 밝혔다.심패리카 트리오는 심장사상충을 포함해 진드기·벼룩 등 외부 기생충과 회충·구충 등 장내 기생충을 동시에 구제할 수 있는 올인원 구충제다. 매월 1회 복용을 통해 다양한 기생충을 동시에 관리하는 구조를 취한다. 해당 제품은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 이속사졸린(Isoxazoline) 계열의 경구용 내·외부 복합 구충제로 승인받은 이력을 보유하고 있으며, 반려견의 섭취 특성을 고려해 돼지고기맛 츄어블 정제 형태로 제조됐다.이번 제품 출시는 예방 범위와 복용 편의성, 성분 구성 등을 종합적으로 고려하는 반려견 보호자들의 소비 경향 변화를 반영해 결정됐다. 과거의 단일 목적 예방 방식에서 벗어나 다각적인 위생 관리를 원하는 수요에 대응한다는 방침이다.한국조에티스 관계자는 “보호자들이 예방 여부를 넘어 예방 범위와 성분, 복용 편의성까지 폭넓게 고려하는 흐름에 발맞춰 심패리카 트리오를 선보이게 됐다”며 “여러 기생충을 한 알로 관리하는 편의성과 글로벌 시장에서 검증된 효능·안전성을 바탕으로, 국내 보호자들에게 반려견 기생충 관리의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.한편 심패리카 트리오는 수의사의 진단과 처방이 필요한 동물용의약품으로 분류되어 있으며, 소비자는 동물병원에서 상담 절차를 거친 후 제품을 처방받을 수 있다.양승현 리포터