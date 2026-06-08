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[속보] 코스피 8.29% 급락 마감…코스닥 9.08% 떨어져

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-06-08 16:00
입력 2026-06-08 15:45
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8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.6.8. 연합뉴스
8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.6.8. 연합뉴스


국내 증시가 8일 코스피·코스닥 가릴 것 없이 동반 폭락하며 역대급 하락장을 연출했다. 코스피는 8%대 급락으로 8000선이 무너졌고 코스닥 역시 9%대 낙폭을 보이며 연중 최저치로 내려앉았다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일보다 8.29% 떨어진 7484.41로 거래를 마쳤다.

개장 직후 전장 대비 1.38% 내린 8048.09로 출발하며 약세를 보인 지수는 이내 낙폭을 키우며 8000선 아래로 밀려났다. 장 중 한때는 7442.73까지 밀리기도 했다.

코스닥 지수 역시 전 거래일보다 9.08% 급락한 911.39로 장을 마감했다. 이날 급락 여파로 코스피와 코스닥 양대 시장에는 매매 거래를 일시 중단하는 서킷브레이커와 프로그램 매도 호가의 효력을 멈추는 사이드카가 잇달아 발동됐다.

김성은 기자
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