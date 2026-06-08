마이다스아이티, ‘여름 김장’ 나눔으로 성남시 취약계층 지원

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세줄 요약 성남시 안나의 집서 여름 김장 나눔 진행

김치 400kg 직접 담그고 1600kg 추가 지원

식기세척기·반찬 포함 2400만 원 후원

이미지 확대 마이다스아이티 구성원들이 ‘안나의 집’에서 여름 김장 나눔에 참여했다. (사진: 마이다스아이티)

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마이다스아이티가 경기도 성남시 취약계층 지원을 위해 총 2400만 원 규모의 후원에 나섰다. 여름 김장 나눔과 함께 시설 개선, 급식 지원까지 더하며 지역사회 나눔 활동을 이어갔다.마이다스아이티는 지난 5월 23일 성남시 무료급식소 ‘안나의 집’에서 여름 김장 나눔 활동을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 마이다스인, 자인연구소 등 마이다스그룹 계열사 구성원들이 참여해 김치 400kg을 직접 담갔다.안나의 집은 김하종 신부가 취약계층 지원을 위해 성남시에 설립한 무료급식 시설이다. 현재 하루 약 500명에게 무료 급식을 제공하고 있으며, 김치 사용량만 하루 50kg, 한 달 기준 1800kg에 이르는 것으로 알려졌다. 여름철에도 꾸준한 김치 수급이 필요한 만큼, 이번 지원은 현장 운영에 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.마이다스아이티는 이날 직접 담근 김치 외에도 1600kg의 김치를 추가로 현물 지원했다. 여기에 식기세척기 도입을 통한 시설 개선과 돼지갈비 반찬 제공까지 더해 총 2400만 원 규모의 후원을 진행했다.봉사에 참여한 마이다스아이티 구성원들은 나눔의 의미도 함께 전했다. 한 구성원은 “직접 만든 김치라 더욱 뜻깊다”며 “작은 정성이지만 도움이 되길 바란다”고 말했다. 또 다른 구성원은 “나눔이 특별한 일이 아니라 일상 속에서 실천할 수 있는 활동이라는 점을 다시 느꼈다”고 전했다.마이다스아이티와 안나의 집의 인연은 16년째 이어지고 있다. 회사 구성원들은 매달 1~2회 급식 봉사에 참여하며 꾸준히 현장을 지원해왔다.한편 마이다스아이티는 토목·건축·지반 등 건설 엔지니어링 솔루션을 개발·보급하는 글로벌 기업으로, 중국·미국·일본 등 11개국에 해외법인을 운영하며 전 세계 140개국에 제품을 수출하고 있다. 마이다스아이티가 운영하는 마이다스 행복재단을 통해 ‘최대 다수의 최소 고통’ 철학 아래 사회공헌 활동을 이어가고 있으며, 누적 기부금은 현재 44억 원 규모에 이른다.양승현 리포터