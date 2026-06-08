피아이코퍼레이션, 디스패치와 전략적 협력 구축…샤오홍슈 기반 글로벌 사업 확대 추진

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세줄 요약 피아이코퍼레이션-디스패치 전략적 협력 구축

샤오홍슈 기반 글로벌 콘텐츠 사업 확대 추진

유통·크리에이터·브랜디드 협업 모델 고도화

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글로벌 크리에이터 엔터테인먼트 기업 피아이코퍼레이션(Picorporation)이 연예·엔터테인먼트 미디어 디스패치와 전략적 협력 관계를 구축했다고 밝혔다.이번 협력은 콘텐츠와 미디어, 플랫폼을 아우르는 새로운 형태의 엔터테인먼트 비즈니스 모델을 모색하기 위한 것으로, 양사는 글로벌 시장을 중심으로 협력 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.이번 협력의 주요 축은 중국 콘텐츠 플랫폼 샤오홍슈를 기반으로 한 글로벌 사업 확대다. 피아이코퍼레이션은 회사가 보유한 샤오홍슈 관련 사업 경험과 플랫폼 운영 역량을 바탕으로 디스패치의 샤오홍슈 진출 및 콘텐츠 운영 전반을 지원하는 협력 사업을 추진할 예정이다.이를 통해 디스패치는 기존 국내 중심의 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 글로벌 플랫폼 내 확장 가능성을 넓히게 될 것으로 기대된다. 양사는 샤오홍슈를 시작으로 콘텐츠 유통, 크리에이터 협업, 브랜디드 콘텐츠 등 다양한 영역에서 협력 모델을 고도화해 나간다는 방침이다.디스패치는 국내 연예 및 엔터테인먼트 분야에서 인지도를 보유한 미디어로, 콘텐츠 기획력과 취재 역량을 바탕으로 다양한 디지털 콘텐츠를 선보여 왔다. 이번 협력을 통해 글로벌 플랫폼 기반 콘텐츠 비즈니스로의 확장 가능성도 함께 모색하게 됐다.피아이코퍼레이션 관계자는 “샤오홍슈를 중심으로 한 글로벌 콘텐츠 시장에서 디스패치와의 협업은 의미 있는 시도”라며 “피아이코퍼레이션의 플랫폼 및 크리에이터 비즈니스 역량과 디스패치의 콘텐츠 경쟁력이 결합해 새로운 글로벌 콘텐츠 협력 모델을 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.이어 “샤오홍슈를 시작으로 국내외 다양한 플랫폼으로 협력을 확대해 나가며, 콘텐츠와 미디어가 결합된 새로운 비즈니스 구조를 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.한편 피아이코퍼레이션은 크리에이터 매니지먼트와 콘텐츠 제작, 글로벌 플랫폼 기반 사업을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있다. 회사는 이번 파트너십을 계기로 미디어 기업과의 협력 범위를 넓히며 글로벌 콘텐츠 시장에서의 사업 기반을 강화해 나갈 계획이다.양승현 리포터