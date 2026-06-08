무인 편의점형 베이커리 ‘올인베이커리’, 전국 200호점 기록

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세줄 요약 무인 편의점형 저가 베이커리 200호점 돌파

낮은 창업비·무인 운영으로 가맹 확산

본사 물류·수수료 면제로 부담 완화

이미지 확대 (사진=올인베이커리 제공)

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무인 편의점형 저가 베이커리 프랜차이즈 올인베이커리가 전국 가맹점 200호점을 돌파했다. 낮은 창업 비용과 무인 운영 시스템을 앞세운 창업 모델이 빠르게 확산하면서 가맹점 증가세도 이어지고 있다.올인베이커리는 지난 7일 기준 전국 200호점을 넘어섰다고 밝혔다. 지난해 6월 40호점, 같은 해 10월 100호점을 기록한 데 이어 약 8개월 만에 다시 200호점에 도달한 것이다. 최근 한 달 동안에는 시흥 은계번영점, 대전 동구 올인＆주인공점, 일산 백마역점, 노원 마들점, 한양대 에키라점, 이천 갈산점, 용인 모현점, 세종 고운점 등이 잇달아 문을 열었고, 이달에도 인천 연수점과 여주 창동점, 대전 은어송로점, 충북 괴산점, 수원 구운점 등이 추가 개점을 앞두고 있다.올인베이커리의 핵심은 무인 편의점과 저가 베이커리를 결합한 운영 방식이다. 회사 측은 상대적으로 낮은 창업 비용과 무인 시스템 기반의 운영 구조를 통해 인건비 부담을 줄이고, 매장 운영 효율성을 높일 수 있도록 모델을 설계했다고 설명했다.매장에서는 100여 종의 빵과 40여 종의 음료를 비롯해 마카롱, 뚱카롱, 아이스크림, 조각케이크, 크림찹쌀떡, 십원빵, 휘낭시에 등 다양한 디저트를 판매한다. 여기에 두바이쫀득쿠키, 버터떡 등 트렌드를 반영한 제품도 함께 구성해 소비자 선택 폭을 넓혔다.매장 운영 방식은 상권에 따라 다르게 적용된다. 일부 매장은 한강라면과 냉동식품, 취식 공간을 함께 갖춘 복합형 매장으로 운영되며, 일부는 테이크아웃 중심의 베이커리·디저트 전문 매장 형태로 꾸려진다. 상권 특성과 소비자 수요에 맞춰 유연하게 매장 콘셉트를 조정할 수 있다는 점도 가맹 확대 배경으로 꼽힌다.물류 시스템 역시 브랜드 확장의 기반으로 제시된다. 올인베이커리는 본사가 직접 운영하는 물류 체계를 통해 수도권은 물론 충청권, 영남권, 호남권 등 전국 가맹점에 제품을 정기 배송하고 있다. 배송 예상 시간을 문자로 안내하는 시스템도 함께 운영해 가맹점의 편의성을 높이고 있다.가맹점 부담을 줄이기 위한 정책도 시행 중이다. 회사 측에 따르면 로열티와 키오스크 이용료, 별도 본사 수수료를 부과하지 않는 방식으로 가맹점의 고정비 부담을 완화하고 있다.올인베이커리는 이번 200호점 돌파를 계기로 신규 가맹 모집과 브랜드 확장을 이어갈 방침이다.올인베이커리 관계자는 “창업 비용과 운영 구조 측면의 경쟁력을 바탕으로 전국 각지에서 가맹 문의가 이어지고 있다”며 “앞으로도 신제품 개발과 안정적인 물류 운영 체계 관리를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터