젠슨 황, 주가 폭락에 “싸게 살 수 있어 기뻐해야…AI 밝은 미래는 절대적 사실”

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세줄 요약 증시 급락 속 젠슨 황 낙관 발언

할인된 가격 매수 기회라며 강조

AI 미래 밝고 세계 인프라 전망

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 최태원 SK그룹 회장과 만나기 위해 서울 종로구 SK서린빌딩에 도착하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장을 만난 뒤 브리핑하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스

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전 세계 증시가 급락세를 보이는 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “주식을 더 저렴한 가격에 살 수 있게 됐다”고 8일 말했다.황 CEO는 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 연 최태원 SK그룹 회장과의 공동 기자회견을에서 최근 주식시장 급락에 대한 기자의 질문을 받고 “주식 시장에 어떤 일이 일어나든 여러분은 아주 기뻐해야 한다”며 “지금 할인된 가격에 살 수 있기 때문”이라고 답했다.그는 “인공지능(AI)의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실”이라며 “과거 인터넷이 전 세계의 인프라가 됐던 것처럼 AI가 전 세계의 인프라가 될 것이라는 점은 완전히 기정사실화된 결론”이라고 강조했다.황 CEO는 또 “우리는 이미 매년 SK하이닉스로부터 수십억 달러 규모의 제품을 조달하고 구매하고 있으며, 이 규모는 앞으로 상당히 정말 실질적으로 더 커질 것”이라면서 “주가와 관련해서는 모두가 아주 기뻐해야 마땅하다”고 했다.앞서 금요일이었던 지난 5일(현지시간) 뉴욕증시에서는 엔비디아(-6.20%), 마이크론테크놀로지(-13.25%) 등 기술주가 급락하며 필라델피아반도체지수가 10.26% 폭락했다.이어 이날 국내 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 각각 30만원선, 200만원선 아래로 밀리면서 급락했다.이정수 기자