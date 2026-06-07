젠슨 황 “시구하다 박정원 두산 회장 맞힐 뻔했다”

구글에서 서울신문 먼저 보기
“소프트웨어·AI·제조업 탁월한 한국서 로보틱스 발전”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 송파구 잠실야구장에서 1시간 반이 넘는 팬서비스를 선보였다. 황 CEO는 구장에서 박정원 두산그룹 회장과 만나 로보틱스 분야에서 협력을 확대하겠다고 밝혔고, 시구 도중 야구공으로 박 회장을 거의 맞힐 뻔했다고 전했다.
황 CEO는 7일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 시구를 했다. 2024년 메이저리그(MLB)와 대만프로야구(CPBL) 경기에서 시구를 한 바 있는 그는 KBO리그 경기에서 시구하는 것은 이번이 처음이다.
엔비디아 창립 연도인 1993년을 의미하는 93번과 한글 이름이 새겨진 두산 유니폼을 입은 황 CEO는 “이곳에 와서 좋다. 나와 나의 가족, 엔비디아를 환영해 준 한국에 감사하다”며 힘차게 공을 던졌다.
박정원 두산그룹 회장 겸 두산 베어스 구단주가 두산 창립 연도인 1896년을 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 시타자로 나서 황 CEO의 시구에 화답했다. 시구 후 두산 구단으로부터 초청받은 엔비디아 임직원들이 있는 1루 테이블석으로 이동한 황 CEO는 경기 시작 직후부터 약 1시간 반 동안 곳곳을 누비며 직원들과 사진을 찍고 사인을 해줬다.
그는 팬서비스 도중 야구장 전광판에 자기 얼굴이 비치자 즉석에서 춤을 추며 유쾌한 모습을 뽐내기도 했다. 그렇게 오랜 시간 임직원들에게 잊지 못할 추억을 선물한 황 CEO는 오후 7시로 예정된 최태원 SK 회장과의 ‘깐부 회동’을 위해 자리를 떴다.
떠나기 전 잠시 취재진과 만난 그는 시구 소감에 대해 “와일드 피치였다”고 웃은 뒤 “공이 박 회장님 쪽으로 날아가서 거의 맞힐 뻔했다”며 안도의 한숨을 쉬었다.
박 회장과 나눈 이야기에 대해서는 “우리는 두산 베어스의 우승 시즌에 관해 이야기했다. 두산이 왜 이렇게 야구를 잘하고, 어떻게 수차례 우승을 했는지에 대해서도 대화를 나눴다”고 밝혔다.
황 CEO는 한국의 로보틱스(로봇 공학 기술)도 언급했다. 그는 “한국에서는 로봇 공학 관련 연구가 아주 활발하게 이뤄지고 있다. 소프트웨어와 인공지능(AI), 그리고 제조업 분야에서 정말 탁월한 한국에서 로보틱스가 많이 발전했다”고 말한 뒤 차에 몸을 실었다.
두 회사의 협력은 피지컬 AI 분야로 확대하는 모습이다. 지난 4월 엔비디아의 매디슨 황 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사는 두산로보틱스를 방문해 김민표 두산로보틱스 대표와 산업용 휴머노이드 및 피지컬 AI 기술 협력 방안을 논의했다. 두산 전자BG는 엔비디아에 AI 가속기용 핵심 소재인 하이엔드 동박적층판(CCL)을 공급하고 있다.
시구 직전 황 CEO는 “한국의 PC 게임 산업과 엔비디아는 함께 성장해왔다”면서 “저는 한국의 파트너들을 만나고, 또 ‘한국식 프라이드치킨’을 즐기려고 이곳에 왔다. ‘치맥(치킨·맥주)’보다 좋은 건 없다”고 덧붙였다.
장진복·하종훈 기자
세줄 요약
- 잠실구장서 KBO 첫 시구와 팬서비스 진행
- 박정원 회장과 로보틱스·피지컬 AI 협력 논의
- 시구가 박 회장 쪽으로 가며 아찔한 해프닝
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
젠슨 황 CEO와 박정원 회장이 협력 확대를 밝힌 분야는?