젠슨 황, 크래프톤 장병규 만났다…‘PC방 회동’ 시작

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세줄 요약 젠슨 황, 서울 강남 PC방서 크래프톤 경영진 회동

시민 인사 뒤 장병규 의장·임원들과 차례로 악수

피지컬 AI·RTX 스파크 기반 협업 논의 전망

이미지 확대 크래프톤 장병규 만난 젠슨 황 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구에 있는 한 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 만나 포즈를 취하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

이미지 확대 인사 나누는 젠슨 황과 장병규 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구에 있는 한 PC방 앞에서 장병규 크래프톤 의장을 만나 인사를 나누고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

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엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 이번에는 ‘PUBG: 배틀그라운드’를 만든 국내 게임사 크래프톤 경영진과 만났다.황 CEO는 7일 오후 서울 강남구 신논현역 인근 PC방을 찾아 장병규 크래프톤 의장과 만났다. 이날 오후 1시 20분쯤 승용차에서 내린 황 CEO는 입구에서 기다리고 있던 경영진을 지나쳐 곧바로 도로에서 기다리고 있던 시민들에게 먼저 인사를 건넸다.이후 장 의장과 만나 악수하며 “만나서 반갑다”고 인사를 건넸다.황 CEO는 장태석 ‘배틀그라운드’ IP 프랜차이즈 총괄, 이강욱 최고AI책임자(CAIO)와도 차례로 악수한 뒤 PC방 입구에서 기념 촬영을 하고 함께 안으로 들어갔다. 장태석 총괄과 악수하면서는 “PUBG를 만든 사람”이라고 언급했다.이날 회동 자리에서는 피지컬 AI를 포함한 휴머노이드 로봇, 엔비디아가 최근 공개한 AI PC 브랜드 ‘RTX 스파크’ 기반의 게임 분야 협업 등이 주요 의제가 될 전망이다.황 CEO는 크래프톤이 이날 PC방에 사전 초청한 게이머와 인플루언서를 대상으로 경품 추첨 행사를 진행한다. 그는 크래프톤 경영진 및 팬들과의 만남을 끝내고 곧바로 길 건너편의 ‘포탈 PC방’으로 이동, 엔씨 김택진 대표 및 ‘아이온2’ 이용자들을 만난다.하승연 기자