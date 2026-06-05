[포토] 포즈 취하는 젠슨 황·페이커

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세줄 요약 젠슨 황, 서울 T1 PC방서 페이커와 회동

한국 e스포츠·게이밍 문화 높이 평가

사인 RTX 5090 선물, 팬들과 악수

1 / 9 이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’를 방문, 페이커 이상혁 선수와 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 [공동취재]

연합뉴스

이미지 확대 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프에서 ‘페이커’ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만나 페이커‘의 사인이 담긴 기념품을 선물 받고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’를 방문, 엔비디아의 ‘RTX 스파크’를 들어 보이고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’에서 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 젠슨황과 페이커가 서로의 사인을 한 경품 그래픽 카드를 보여주고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 ‘T1 베이스 캠프’에서 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 함께 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

이미지 확대 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프에서 ‘페이커’ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만나 ‘페이커’의 시그니처 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문, 팬들에게 사인을 해주고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문하고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문하고 있다. 2026.6.5 [공동취재] 연합뉴스

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 게임 문화와 e스포츠 경쟁력을 높이 평가했다.황 CEO는 5일 오후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수 등 T1 선수단과 만나 “게임은 엔비디아의 출발점이었다”고 밝혔다.그는 또 “한국은 e스포츠에 최적의 시장”이라며 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다”고 언급했다.황 CEO는 페이커와 선 채로 대화를 나눈 뒤 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090을 선물하기도 했다.황 CEO는 PC방을 찾은 팬들과 일일이 악수하고 셀프 기념 촬영에 응하기도 했다.온라인뉴스부