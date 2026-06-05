[속보] 원달러 환율, 야간 거래서 1550원 돌파… 17년만 최고치

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세줄 요약 원달러 환율, 야간 거래서 1550원 돌파

2009년 이후 17년 만의 최고치 기록

미국 고용 호조와 강달러, 원화 약세 겹침

이미지 확대 원달러 환율이 전날 장중 한때 1520원 선을 넘어선 가운데 3일 서울 중구 명동거리 환전소에 통화별 환율이 표시돼 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자

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원달러 환율이 야간 거래에서 1550원을 돌파했다. 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고치다.5일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오후 10시 10분 기준 1552.4원에 거래되고 있다.환율은 장중 1553.6원까지 치솟으며 2009년 3월 10일(1561원) 이후 17년 만에 최고치를 기록했다.이날 주간 거래에서 오전 한때 1549.1원까지 치솟았던 환율은 1530~1540원 선에서 등락을 이어갔다가 미국의 5월 고용보고서가 발표된 오후 9시 30분 무렵 다시 급등했다.로이터통신에 따르면 지난달 미국에서 17만 2000명의 비농업 일자리가 창출돼 예상치를 크게 상회했다. 예상보다 견조한 고용지표에 금리 인하 전망이 후퇴하며 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 발표 이후 99.6선까지 급등했다.전쟁 장기화와 외국인 주식 매도, 관세 리스크 재부각 등 원화 약세를 불러온 악재들이 누적된 가운데 강달러 기조가 부각되며 환율 급등으로 이어진 것으로 풀이된다.이정수 기자