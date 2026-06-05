서울시장 선거 결과에…공정위원장 “내란 상관 없나”

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세줄 요약 강남 3구·한강벨트 오세훈 선전 결과 비판

주병기 공정위원장 SNS 글 게시 뒤 삭제

공무원 정치적 중립 위반 논란 확산

이미지 확대 주병기 공정거래위원회 위원장이 지난 26일 정부세종청사에서 열린 출입기자 간담회에서 발언하고 있다. 공정위 제공

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주병기 공정거래위원장이 서울 강남 3구 등에서 오세훈 국민의힘 후보의 득표율이 높았던 6·3 지방선거 결과를 두고 비판하는 글을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 삭제했다.5일 공정위 등에 따르면 주 위원장은 전날 자신의 페이스북에서 정당별 서울시 득표 결과를 공유한 한 게시물에 “시민의 권리 행사가 이렇게 돈의 질서와 일치한다는 사실이 씁쓸하다”고 적었다.이어 “내란을 일으켜도 상관없는 맹신인가? 맹목인가? 아니면 자기기만인가?”라고 덧붙였다.이 발언은 집값이 높은 서울 강남 3구와 한강벨트로 불리는 용산·동작·영등포 등에서 오 후보가 선전한 것을 두고 비판한 것으로 풀이된다.해당 글은 17시간이 지난 이날 오전 11시쯤 삭제됐다.이를 두고 일각에서는 주 위원장의 게시글이 공무원의 정치적 중립 위반이라는 점, 선거 결과를 겸허히 수용하겠다던 이재명 대통령의 뜻과도 어긋난다는 지적이 나온다.세종 박은서 기자